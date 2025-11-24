صادق زاده به مدال برنز دست یافت؛ مجموع مدال های ایران به ۳۰ رسید

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در مرحله رده بندی وزن ۶۰- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میلاد صادق زاده مقابل حریفی از کشور مالزی مبارزه کرد و ۸ بر صفر به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

صادق زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نماینده ایتالیا مبارزه کرد. در این مبارزه صادق زاده با وجود اینکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود به علت خطای بیشتر بازنده اعلام شد و راهی رده بندی شد.

مدال برنز صادق زاده، سی امین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.