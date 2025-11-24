  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

صادق زاده به مدال برنز دست یافت؛ مجموع مدال های ایران به ۳۰ رسید

صادق زاده به مدال برنز دست یافت؛ مجموع مدال های ایران به ۳۰ رسید

میلاد صادق زاده با برتری برابر نماینده مالزی به مدال برنز مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۶۰- کیلوگرم دست یافت. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در مرحله رده بندی وزن ۶۰- کیلوگرم مسابقات کاراته بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میلاد صادق زاده مقابل حریفی از کشور مالزی مبارزه کرد و ۸ بر صفر به برتری دست یافت و صاحب مدال برنز شد.

صادق زاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نماینده ایتالیا مبارزه کرد. در این مبارزه صادق زاده با وجود اینکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود به علت خطای بیشتر بازنده اعلام شد و راهی رده بندی شد.

مدال برنز صادق زاده، سی امین مدال کاروان ایران است.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6666525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها