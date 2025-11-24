  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

ابوالفضل زهره وند کشتی آزاد را صاحب مدال نقره کرد

ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی های المپیک ناشنوایان صاحب مدال نقره شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه دومین روز مسابقات کشتی آزاد در بازی های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) ابوالفضل زهره وند در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم برابر حریفی از قرقیزستان قرار گرفت. او نتیجه این مبارزه را ۳ به صفر واگذار کرد وصاحب مدال نقره شد.

وی روز گذشته در اولین مبارزه خود حریف ترکیه‌ای اش را ضربه فنی کرد. او در دومین مبارزه هم صاحب برتری ۱۰ بر صفر برابر حریفی از ارمنستان شد. در ادامه زهره وند نماینده مغولستان را ۱۵ بر ۴ برد و فینالیست شد.

امروز محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند.

با مدال نقره زهره وند، مجموع مدال های کاروان ایران به ۲۶ رسید.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6666407

