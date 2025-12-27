  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

عزیزی: نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت اولویت برنامه‌های استان کرمانشاه است

عزیزی: نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت اولویت برنامه‌های استان کرمانشاه است

کرمانشاه- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت و تبیین مکتب حاج قاسم سلیمانی اولویت برنامه‌های هفته مقاومت است.

به گزارش خبرنگار مهر، یونس عزیزی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی مقاومت، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت، بر ضرورت تبیین و نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت در جامعه به‌ویژه برای نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ مقاومت گفت: این فرهنگ برخاسته از آموزه‌های توحیدی و امتداد فرهنگ عاشوراست و در برابر سلطه‌جویی، استکبار و ظلم شکل گرفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دلیل ویژگی‌های برجسته اخلاقی، اخلاص، مردم‌داری و حضور میدانی در جبهه‌های نبرد به یک «مکتب» تبدیل شد، افزود: شهادت این فرمانده بزرگ نه تنها خللی در مسیر مقاومت ایجاد نکرد بلکه موجب گسترش و تعمیق این مکتب در میان آحاد جامعه شد.

عزیزی با اشاره به تدوین دستورالعمل گرامیداشت هفته مقاومت، اظهار کرد: این دستورالعمل دارای دو فصل کلیات و اجراست و اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها را مشخص کرده و باید در سطح استان و شهرستان‌ها بومی‌سازی و عملیاتی شود.

وی نقش دفاع مقدس را سرچشمه شکل‌گیری اندیشه مقاومت دانست و گفت: وحدت جهان اسلام، مقابله با توطئه‌های دشمن، بصیرت‌افزایی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و نهادینه‌سازی فرهنگ مقاومت از مهم‌ترین محورهای این برنامه‌هاست.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی افزود: حضور نوجوانان، جوانان و بانوان در برنامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد و باید از ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای انتقال پیام مقاومت استفاده شود.

عزیزی در پایان خواستار همکاری همه دستگاه‌ها، فرمانداری‌ها و نهادهای لشکری و کشوری برای اجرای منسجم برنامه‌های هفته مقاومت شد و تصریح کرد: عملکرد برنامه‌ها باید در سامانه‌های مربوط ثبت شود تا انعکاس مناسبی از فعالیت‌های استان در سطح ملی صورت گیرد.

کد خبر 6703461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها