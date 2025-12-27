به گزارش خبرنگار مهر، یونس عزیزی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی مقاومت، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت، بر ضرورت تبیین و نهادینهسازی فرهنگ مقاومت در جامعه بهویژه برای نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ مقاومت گفت: این فرهنگ برخاسته از آموزههای توحیدی و امتداد فرهنگ عاشوراست و در برابر سلطهجویی، استکبار و ظلم شکل گرفته است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه با بیان اینکه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دلیل ویژگیهای برجسته اخلاقی، اخلاص، مردمداری و حضور میدانی در جبهههای نبرد به یک «مکتب» تبدیل شد، افزود: شهادت این فرمانده بزرگ نه تنها خللی در مسیر مقاومت ایجاد نکرد بلکه موجب گسترش و تعمیق این مکتب در میان آحاد جامعه شد.
عزیزی با اشاره به تدوین دستورالعمل گرامیداشت هفته مقاومت، اظهار کرد: این دستورالعمل دارای دو فصل کلیات و اجراست و اهداف، راهبردها و برنامههای اجرایی دستگاهها را مشخص کرده و باید در سطح استان و شهرستانها بومیسازی و عملیاتی شود.
وی نقش دفاع مقدس را سرچشمه شکلگیری اندیشه مقاومت دانست و گفت: وحدت جهان اسلام، مقابله با توطئههای دشمن، بصیرتافزایی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و نهادینهسازی فرهنگ مقاومت از مهمترین محورهای این برنامههاست.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه با تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی افزود: حضور نوجوانان، جوانان و بانوان در برنامهها اهمیت ویژهای دارد و باید از ابزارهای فرهنگی، هنری و رسانهای برای انتقال پیام مقاومت استفاده شود.
عزیزی در پایان خواستار همکاری همه دستگاهها، فرمانداریها و نهادهای لشکری و کشوری برای اجرای منسجم برنامههای هفته مقاومت شد و تصریح کرد: عملکرد برنامهها باید در سامانههای مربوط ثبت شود تا انعکاس مناسبی از فعالیتهای استان در سطح ملی صورت گیرد.
