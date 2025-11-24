  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

عزاداری مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

عزاداری مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

تبریز-مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام عزاداری کردند.

دریافت 17 MB
کد خبر 6666598

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها