عزاداری مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام

تبریز-مردم تبریز در مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام عزاداری کردند.
