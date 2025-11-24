  1. هنر
واکنش اکبر زنجان‌پور به درگذشت هادی مرزبان

اکبر زنجانپور بازیگر و کارگردان تئاتر با قطعه شعری نسبت به درگذشت دوست و همکارش هادی مرزبان واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت هادی مرزبان هنرمند شناخته شده تئاتر ایران، اکبر زنجانپور کارگردان و بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان با انتشار قطعه شعری از ملک الشعرای بهار و رهی معیری که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد نسبت به درگذشت دوست و همکار قدیمی‌اش واکنش نشان داد.

در این یادداشت آمده است:

«از مُلک ادب حکم‌گزاران همه رفتند

رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل / از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل

به جامعه هنری و مردم شریف ایران تسلیت می‌گویم.»

تله تئاترهای «ببر تیز دندان»، «آرامش از نوعی دیگر» و «سایه ارواح» از جمله آثاری است که این ۲ هنرمند در آنها با یکدیگر همکاری داشته‌اند.

