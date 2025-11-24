هرگونه گفتار و رفتاری که اتحاد ملی را مخدوش سازد قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل صبح دوشنبه در مراسم تشییع و بدرقه شهدای گمنام در تبریز اظهار کرد: مطالعه وصیتنامههای شهدا نشان میدهد که تبعیت از ولیفقیه، عمل به دستورات اسلامی و حفظ همبستگی اجتماعی از مهمترین سفارشهای آنان بوده است.
مطهریاصل با تقدیر از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، خاطرنشان کرد: مردم ایران قدردان ایثارگریهای شهدا هستند و این فداکاریها هرگز از ذهن ملت فراموش نخواهد شد. همچنین کشور در مسیر رشد و تعالی قرار دارد و با وجود فشارها و تهدیدهای دشمنان، ملت ایران قلههای پیشرفت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب را فتح خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا، برخی کشورهای اروپایی و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: دشمنان، با وجود ترور دانشمندان و هدف قرار دادن مراکز نظامی و هستهای، سرانجام با شرایطی همراه با عقبنشینی، خواستار آتشبس شدند؛ امری که بیانگر اقتدار و استقامت ملت ایران است.
مطهریاصل همچنین با توصیه به رعایت شئون اسلامی، خطاب به بانوان اظهار کرد: رعایت حجاب و حفظ ارزشهای دینی، احترام به خون شهدا و خانوادههای آنان است. امنیت و آرامش امروز جامعه در سایه ایثار شهدا حاصل شده و باید نسبت به این سرمایه معنوی حساس بود.
وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از ایجاد دو قطبی در جامعه افزود: حفظ حرمت خانوادههای شهدا و جلوگیری از هر رفتاری که موجب دوگانگی اجتماعی شود، وظیفه همگان است.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل در پایان، با اشاره به نقش مردم آذربایجان در همراهی با آرمانهای انقلاب اسلامی، تصریح کرد: امت حزبالله استان و مردم غیور آذری همواره در کنار ولی امر مسلمین ایستادهاند و همچنان در مسیر تحقق آرمانهای اسلامی و آمادگی برای ظهور و استقرار حکومت عدل جهانی ثابتقدم خواهند بود.
