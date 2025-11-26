مطهری اصل: ورزش و سلامتی جسم، اولویت اصلی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه چهارمین المپیاد فرهنگی، ورزشی طلاب بسیجی آذربایجان شرقی با تاکید اینکه انجام ورزش‌های عمومی برای آمادگی بدن، برای همه ما در جامعه ضروری است گفت: مراقبت از سلامت جسمانی در کنار تحصیل بر همگان به ویژه طلبه‌ها واجب ضروری است تا سربازی سالم، تندرست و مقتدر برای دین الهی باشید.

امام جمعه تبریز با گرامیداشت هفته بسیج افزود: اصل وظیفه طلبه کسب و افزایش علم و آگاهی است اما در کنار این وظیفه باید جسمی سالم داشته باشد تا در شرایط نیاز و بحرانی به کمک نظام بشتابد.

وی با بیان اینکه باید در کنار تقوا و سواد، جسمی تندرست و ورزشکار داشته باشیم گفت: در دفاع مقدس شهدایی داشتیم که روحانی و طلبه و اکثراً جوان بودند و با اینکه رزمنده بوده و اسلحه به دست بودند مبلغ دین هم بودند و گاهاً فرمانده گروهان هم می‌شدند لذا سلامت جسمی برای همه طلبه‌ها مهم است.