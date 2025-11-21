به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، به برخی ادعاهای اخیر کشورهای غربی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران واکنش نشان داد و اظهار کرد: کسانی که ایران را به دنبال‌کردن اهداف نظامی در حوزه انرژی هسته‌ای متهم می‌کنند، خود بزرگ‌ترین ذخایر بمب اتمی جهان را در اختیار دارند و امنیت بین‌المللی را با تهدیدهای مکرر مخدوش می‌کنند.

وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی مسیر صلح‌آمیز را دنبال می‌کند و این فضاسازی‌ها فاقد اعتبار است.

وی بخشی از سخنانش را به موضوعات اقتصادی اختصاص داد و با اشاره به افزایش نرخ مواد غذایی در هفته‌های اخیر گفت: موج جدید گرانی‌ها بیشترین فشار را بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده و آرامش خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده است.

وی همچنین خواستار اقدام سریع و جدی دستگاه‌های مسئول برای مهار قیمت‌ها شد.

مطهری‌اصل در ادامه به مسئله حجاب پرداخت و با بیان اینکه این موضوع یک اصل ثابت در نظام اسلامی است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور که پیش‌تر مواضع متفاوتی داشت، به‌صراحت اعلام کرده که رعایت حجاب در مجموعه‌های دولتی الزامی است.

وی از کم‌توجهی برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی به این مسئله انتقاد کرد و گفت همه نهادهای دولتی باید نسبت به حفظ این ارزش حساس باشند.

امام‌جمعه تبریز همچنین به برگزاری مراسم‌های عزاداری حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و افزود: برنامه‌های خوبی در سطح شهر برگزار شده و مصلی تبریز آمادگی استقبال از هیئت‌هایی را دارد که شمار شرکت‌کنندگانشان متناسب با فضای مصلی است. با این حال، برخی هیئت‌ها ترجیح می‌دهند آئین‌های خود را در مکان‌های همیشه‌گی‌شان برگزار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرارسیدن هفته بسیج را یادآور شد و با بیان اینکه بسیج نهادی برخاسته از متن مردم است، گفت: برنامه‌های متعددی در سطح استان پیش‌بینی شده و این مجموعه متعلق به هیچ فرد یا جریان خاصی نیست.

به گفته او، نیروهای بسیجی همواره در خدمت انقلاب و ولایت بوده‌اند و نباید از این ظرفیت مردمی برای تحمیل سلایق شخصی استفاده شود.

مطهری‌اصل در پایان بر اهمیت نماز اول وقت تأکید کرد و گفت: شایسته است که مساجد و مصلی‌های شهر با حضور پررنگ نمازگزاران رونق بیشتری بگیرند.