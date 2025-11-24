به گزارش خبرنگار مهدی، یونسی رستمی صبح دوشنبه در ستاد مدیریت بحران در الیت با اشاره به حمایت ویژه دولت و تلاشهای ستاد بحران کشور گفت: تشکر ویژهای از هیئت دولت دارم که با تمام توان از استان حمایت کردند.
وی افزود: امروز در نهمین روز آتشسوزی هستیم که با فرماندهی سردار ساجدینیا کنترل و مهار اولیه آن انجام شد. حضور نیروهای مردمی، امدادی و عملیاتی همچنان ادامه دارد تا خدای نکرده این آتش مجدداً شعلهور نشود.
یونسی از فرماندار چالوس، سردار ساجدینیا و تمامی نیروهای مردمی و عملیاتی که در مهار آتش همکاری کردند، قدردانی کرد و نقش رسانههای محلی و ملی، به ویژه صداوسیما در پوشش لحظهبهلحظه عملیات را برجسته دانست و از آنها تشکر کرد.
