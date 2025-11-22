ساجدی نیا: عملیات هوایی اطفای حریق الیت اثرگذار بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ساجدی نیا بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت اطفای حریق در جنگلهای چالوس و الیت گفت که استان مازندران طی یک هفته گذشته درگیر آتشسوزی گسترده بوده و نیروهای ستاد بحران استان از همان ساعات ابتدایی با تمام ظرفیت وارد عمل شدهاند.
به گفته ساجدی نیا با هماهنگی وزارت کشور، تیمهای مرکزی مدیریت بحران شب گذشته در منطقه حضور یافتند و برنامهریزی عملیات بهصورت میدانی انجام شد. او توضیح داد که عملیات اطفا بر پایه چهار جبهه طراحی شده و بخشهایی از این طرح از طریق رسانه ملی برای مردم تشریح شده است.
وی اعلام کرد: فعالیت نیروها در بخش شرقی به مرحله لکهگیری رسیده و در جبهه غربی نیز ایجاد معبر ضدآتش با همکاری گروههای محلی، هلالاحمر، آتشنشانی، نیروهای منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار قرار دارد.
ساجدینیا افزود: این معبر تا حد زیادی ایجاد شده و توانسته سرعت گسترش آتش را به شکل محسوسی کاهش دهد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد: تصاویر ارسالی از پهپادهای مستقر در محل نشان میدهد بخش زیادی از درختان جوان منطقه سالم مانده و بخش عمده آتش در برگهای خشک و درختان شکسته سالهای گذشته بوده است.
وی کاهش محسوس دود در آسمان منطقه را نشانه اثرگذاری عملیات هوایی عنوان کرد.
ساجدینیا با اشاره به عملکرد موفق دو هواپیمای پهنپیکر و بالگردهای آبریز که در نقاط صعبالعبور عملیات داشتهاند، گفت: نیروهای زمینی نیز همزمان با آنان پیشروی کرده و نتایج مطلوبی حاصل شده است.
وی تأکید کرد: ارزیابی نهایی پس از عبور از ساعات شب اعلام میشود و افزود که اطلاعرسانی دقیق از طریق رسانه ملی ادامه خواهد داشت.
ساجدینیا همچنین از تلاش گسترده نیروهای امدادی و پشتیبان، بهویژه آتشنشانی تهران و تیمهای عملیاتی استان، قدردانی کرد.
نظر شما