به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سید ابوالحسن بتولی در آیین تکریم و معارفه معاون عملیات ناجا با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: امید است بتوانیم با پیروی از احکام عالیه اسلام، زیر پرچم ولایت و با پیروی از راه امام شهدا و شهیدان عاقبت به خیر باشیم.

وی افزود: از سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی برای این «حسن انتخاب» یعنی معرفی سردار «حسین ساجدی نیا» به عنوان معاونت عملیات تشکر می کنم چرا که سردار ساجدی نیا یکی از فرماندهان کارآزموده، متعهد و انقلابی است.

این مقام انتظامی بیان کرد: امید است با عنایت خداوند و رهنمودهای فرمانده محترم ناجا و همراهی همه کارکنان این معاونت شاهد موفقیت های بیش از پیش سردار "ساجدی نیا" باشیم،تلاش های ایشان در مسئولیت رئیس پلیس پایتخت بر کسی پوشیده نیست و همواره شاهد موفقیت های سردار ساجدی نیا بوده ایم.

وی در ادامه با اشاره به برخی ناامنی ها عنوان کرد: به لطف الهی، تدابیر مقام معظم رهبری ، هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح و انسجام مردمی شاهد امنیت مطلوبی در کشور هستیم که ان شاءالله این امنیت روزافزون خواهد بود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: هر موفقیتی در نیروی انتظامی پس از عنایت خداوند و رهنمودهای مقام معظم رهبری و مدیریت شایسته فرمانده ناجا متعلق به همه فرماندهان و کارکنان است چرا که هر فردی به نوبه خود در این موفقیت ها سهیم است.

سردار بتولی ادامه داد: لازم می دانم از حمایت های همه جانبه فرمانده ناجا سردار "حسین اشتری" ، جانشین محترم ناجا سردار " اسکندر مومنی" و هیئت رئیسه محترم نیروی انتظامی قدردانی کنم همچنین معاونان و روسای پلیس های تخصصی همواره همکاری مطلوبی با معاونت عملیات داشته اند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در همین جا از تلاش و همکاری های جانشین محترم معاونت عملیات تقدیر می کنم و باید بگویم قدردان همه کارکنان این معاونت هستم.

وی با بیان اینکه انتظارات اجتماعی از پلیس در حال افزایش است و این بیانگر مسئولیت خطیر نیروی انتظامی است عنوان کرد: همه تلاش و توان خود را در ایفای درست مسئولیت به کار بستیم و امید است اگر قصوری وجود داشته خداوند و مردم بر ما ببخشایند.

سردار بتولی در پایان با تبریک به سردار ساجدی نیا گفت: مطمئنا تجارب، اهتمام، پشتکار، دانش و ... سردار ساجدی نیا موجب موفقیت روزافزون معاونت عملیات خواهد بود.

تقدیر از حسن اعتماد فرمانده ناجا

گفتنی است، سردار حسین ساجدی نیا نیز در آیین با تقدیر از حسن اعتماد و اطمینان فرمانده ناجا اظهار کرد: تمام توان خود را برای اجرای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری فرماندهی کل قوا ، دستورات فرمانده محترم نیروی انتظامی سردار حسین اشتری در راستای ایجاد و تقویت امنیت پایدار به کار خواهم گرفت.

وی افزود: تعامل با همه پلیس های تخصصی و دیگر نیروهای ستاد کل مسلح جزء اولویت های کاری بنده خواهد بود.

معاون عملیات ناجا ادامه داد: جا دارد از زحمات و تلاش های سردار بتولی تشکر و قدردانی کنم، الحق و الانصاف ایشان از فرماندهان لایق، متعهد، انقلابی، با دانش و ... هستند و همواره بنده برای ایشان و سایر پیشکسوتان عرصه نظم و امنیت احترام ویژه ای قائل هستم، ان شاءالله از رهنمودها و تجربیات ایشان بهره خواهیم برد.

سردار ساجدی نیا گفت: ان شاء الله توفیق خدمتگزاری روزافزون داشته باشیم و بتوانیم سربازی لایق برای مقام معظم رهبری و نظام اسلامی باشیم.