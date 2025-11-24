  1. استانها
اعزام بیمار ۱۸ ساله دچار خونریزی با بالگرد اورژانس هوایی به بندرعباس

بستک- رئیس شبکه بهداشت و درمان بستک از اعزام بیمار ۱۸ ساله‌ دچار خونریزی حاد گوارشی با بالگرد اورژانس هوایی بستک به بیمارستان شهید محمدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمار ۱۸ ساله‌ای که به دلیل خونریزی حاد گوارشی (GI bleeding) در بیمارستان فارابی بستک تحت مراقبت قرار داشت، با هماهنگی مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ و تلاش تیم اورژانس هوایی بستک، جهت ادامه درمان تخصصی به بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس اعزام شد.

حمدان فیروزی مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک افزود: این انتقال هوایی با حضور کادر پرتلاش اورژانس و با رعایت کامل اصول ایمنی و مراقبتی انجام شد.

وی همچنین بیان کرد که وضعیت عمومی بیمار پس از انجام اقدامات اولیه تثبیت شده و عملیات انتقال با موفقیت به پایان رسیده است.

