مأموریت تخصصی اورژانس هوایی بستک برای انتقال دو مصدوم تصادفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمدان فیروزی مدیر شبکه بهداشت، درمان و آموزش شهرستان بستک گفت: مصدوم اول مرد ۳۷ ساله که به دنبال تصادف دچار کاهش سطح هوشیاری و آسیب‌های متعدد شده بود، پس از کنترل راه هوایی، مانیتورینگ مستمر و پایدارسازی وضعیت تنفسی، برای دریافت مراقبت‌های تخصصی‌تر در حوزه جراحی قفسه سینه منتقل شد.

وی افزود: مصدوم دوم نیز دختر بچه ۵ ساله که به دنبال تصادف عابر پیاده با خودرو دچار خونریزی داخلی و آسیب مغزی و کاهش سطح هوشیاری شده بود که پس از انجام مداخلات اورژانسی، کنترل علائم حیاتی و کاهش خطر خونریزی، تحت مراقبت ویژه تیم پروازی قرار گرفت.

وی همچنین بیان کرد که این مأموریت با همکاری تیم درمان بیمارستان فارابی، اورژانس ۱۱۵ و گروه اورژانس هوایی بستک، با رعایت کامل اصول ایمنی و مراقبتی انجام شد و هر دو بیمار با وضعیت تثبیت‌شده به مرکز درمانی مقصد انتقال یافتند.