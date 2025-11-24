کاهش صادرات نفت عراق به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز یکشنبه اعلام کرد که صادرات نفت خام عراق به ایالات متحده در هفته گذشته کاهش یافته است. این افت در حالی رخ داده که مجموع واردات نفت آمریکا از سایر کشورها روندی افزایشی داشته است.

بر اساس گزارش اخیر، آمریکا در هفته گذشته به‌طور متوسط ۵.۳۳ میلیون بشکه نفت خام در روز از ۹ کشور وارد کرده است؛ این رقم نسبت به هفته پیش از آن ۶۶۷ هزار بشکه در روز افزایش نشان می‌دهد.

در میان مبادی واردات نفت، کانادا همچنان در صدر قرار دارد و به‌طور متوسط ۳.۷۶ میلیون بشکه در روز نفت خام به آمریکا صادر کرده است. پس از کانادا، مکزیک با ۳۸۰ هزار بشکه در روز، کلمبیا با ۳۷۶ هزار بشکه، نیجریه با ۱۷۴ هزار، ونزوئلا با ۱۷۳ هزار، عربستان سعودی با ۱۳۹ هزار، برزیل با ۱۳۶ هزار و لیبی با ۱۰۴ هزار بشکه در روز جایگاه‌های بعدی را دارند.

در مقابل، صادرات نفت عراق به آمریکا به ۹۲ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به هفته قبل – زمانی که ۱۴۹ هزار بشکه در روز نفت عراق وارد ایالات متحده شده بود – کاهشی معادل ۵۷ هزار بشکه را نشان می‌دهد. این رقم پایین‌ترین سطح صادرات عراق به آمریکا در چند ماه اخیر محسوب می‌شود.

ایالات متحده روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند و همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان است. کاهش سهم عراق از بازار نفت آمریکا در شرایطی صورت گرفته که بغداد هم‌زمان در حال مذاکرات نهایی برای امضای قرارداد توسعه بزرگ با شرکت اکسون موبیل است؛ قراردادی که بخشی از راهبرد افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت این کشور در سال آینده میلادی به‌شمار می‌رود.