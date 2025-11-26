مداخله آمریکا در امور داخلی عراق از طریق فرستاده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالرحمن الجزایری رئیس جریان ملی عشایری عراق تاکید کرد که آمریکا تلاش می‌کند از طریق مارک ساوایا فرستاده ترامپ برای این کشور شرط و شروط تعیین کند.

وی اضافه کرد که فرستاده ترامپ ۱۳ شرط برای عراق تعیین کرده تا از این طریق بتواند منافع خود را در این کشور تأمین کند.

ابراهیم السراج تحلیلگر امور سیاسی عراق نیز گفت که آمریکا از طریق ساوایا قصد مداخله در امور داخلی عراق به ویژه در سایه روند تشکیل دولت جدید را دارد.

وی اضافه کرد که مداخلات آمریکا در امور داخلی عراق مربوط به امروز و دیروز نیست اما هرگز به سطح مداخله در انتخاب نخست وزیر آینده نخواهد رسید چرا که تعیین تکلیف این پرونده در دست فراکسیون اکثریت پارلمان است.