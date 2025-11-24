به گزارش خبرگزاری مهر، بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیامی درباره دیدارش با وزیر خارجه ایران منتشر کرد.
البوسعیدی درباره دیدار با همتای ایرانی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما بر عمق روابط تاریخی و فرهنگی و اهتمام مستمر در حمایت از زمینههای همکاری میان دو کشور همسایه در عرصههای گوناگون تأکید کردیم.
وی بیان کرد: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزههای همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینهها تأکید کردیم. همچنین آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جمله تلاشهای مرتبط با برنامهٔ صلحآمیز انرژی هستهای ایران را بررسی کردیم.
گفتنی است که سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب رایزنیهای مستمر با همسایگان به مسقط سفر کرده است، شامگاه یکشنبه با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان دیدار و گفتگو کرد.
طبق گزارش وزارت خارجه ایران، وزیران امور خارجه ایران و عمان در این دیدار ضمن بررسی روابط دوجانبه، در مورد راههای گسترش مناسبات و همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه طرفین بهویژه در حوزههای اقتصادی و تجاری رایزنی کردند.
در این دیدار تحولات منطقه خصوصاً با توجه به ادامه نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه و تداوم جنگافروزی و جنایات آن علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این دیدار عراقچی با قدردانی از تلاشها و ابتکارهای عمان در رابطه با موضوع هستهای ایران، آخرین تحولات در این زمینه را تبیین کرد.
نظر شما