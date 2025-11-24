وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا روز پنجشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات به نسبت آرام است، بنابراین در این مدت غبار محلی، در ساعاتی از بعدازظهر وزش باد و طی صبحگاه در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیده غالب در سطح استان و روی دریا پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ و در طول روز تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.