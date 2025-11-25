غبار محلی و گاهی وزش باد پدیده مورد انتظار در استان بوشهر است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز شنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان پیش بینی می‌شود و غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پدیده مورد انتظار در این مدت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان: صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی و افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و در طول روز تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.