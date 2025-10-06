وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه های هواشناسی نشان می دهد که تا روز پنجشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد:ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در ساعاتی از بعدازظهر ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.