به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی معبودی، مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، به همراه سرهنگ روحالله عرب، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی و فرهنگیان سپاه حضرت سیدالشهدا (ع)، با حضور در اردوگاه شهید رستگار در جمع دانشآموزان راهیان نور سخن گفت.
وی در این دیدار اظهار داشت: اعزام جوانان و نوجوانان به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس، اقدامی مؤثر در مصونسازی نسل جدید در برابر هجمههای فرهنگی دشمن است.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: هرچه این فرهنگ در میان نسل جوان و نوجوان گسترش یابد، بیتردید جامعه در برابر جنگ نرم دشمن مقاومتر خواهد شد.
معبودی با بیان اینکه روحیه شجاعت و مقاومت رزمندگان اسلام، مانع از جسارت دشمنان برای نزدیک شدن به مرزهای کشور شده است، گفت: معرفی فرهنگ فداکاری، ازخودگذشتگی و رشادت به نسلهای جوان از مهمترین اهداف اردوهای راهیان نور به شمار میرود.
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