  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

بهزاد امیری صاحب مدال برنز شد

بهزاد امیری با برتری مقابل نماینده قرقیزستان در بازیهای المپیک ناشنوایان موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو بهزاد امیری نماینده وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده قرقیزستان رفت و با برتری در این دیدار به مدال برنز این بازی‌ها دست پیدا کرد.

امیری راند نخست این بازی را با نتیجه ۱۰ بر ۳ تمام کرد و در راند دوم نیز با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید.

هدایت تیم ملی تکواندو مردان به عهده وحید عبدالهی است و بنفشه سعید رمضانی و علیرضا درویش پور. نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کنند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6666753
فریبا جلیل خانی

