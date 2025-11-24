دست شبنم یاری هم به مدال المپیک نرسید

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو شبنم یاری نماینده وزن منفی ۶۷ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد.
یاری راند نخست این بازی را با نتیجه ۱ بر ۱ به پایان رساند و در راند دوم با نتیجه ۴ بر ۴ و در راند سوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز این بازیها باز ماند.
هدایت تیم ملی تکواندو بانوان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی میکند.
بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.
شبنم یاری در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز بازیهای المپیک ناشنوایان مقابل ازبکستان تن به شکست داد.
