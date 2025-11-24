  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

دست شبنم یاری هم به مدال المپیک نرسید

شبنم یاری در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز بازیهای المپیک ناشنوایان مقابل ازبکستان تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو شبنم یاری نماینده وزن منفی ۶۷ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده ازبکستان رفت و در نهایت با نتیجه ۲ بر ۱ شکست خورد.

یاری راند نخست این بازی را با نتیجه ۱ بر ۱ به پایان رساند و در راند دوم با نتیجه ۴ بر ۴ و در راند سوم با نتیجه ۱۱ بر ۹ شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز این بازی‌ها باز ماند.

هدایت تیم ملی تکواندو بانوان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.

بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

فریبا جلیل خانی

    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۳
      1 0
      پاسخ
      زنده این بازی رو دیدم. واقعا تجربه کمی دارند ورزشکاران ما و این ضعف به فدراسیون برمیگرده که هر دوره بدون تدارکات صرفا با اردوی داخلی اعزام میکنه. ورزشکار ما روحیه برنده نداشت در سی ثانیه آخر ناامید بود سه امتیاز عقبو در 7 ثانیه جبران کرد و در ثانیه اخر باز ضربه خورد و مفت مدال از دست رفت. واقعا مفت. خیلی گناه داشت این همه زحمت و تهش اینجوری.

