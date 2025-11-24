نسیبه شهبازی صاحب گردن آویز برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه رقابت‌های تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو نسیبه شهبازی نماینده وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم ایران امروز دوشنبه سوم آذر در جدول شانس مجدد برای کسب مدال برنز به مصاف نماینده هند رفت. او با برتری ۲ بر ۱ در این بازی موفق شد مدال برنز بازی‌ها را از آن خود کند.



شهبازی راند نخست را با نتیجه ۶ بر ۲ به پایان رساند، راند دوم را با نتیجه ۱۴ بر صف ۴ پیروز شد.



هدایت تیم ملی تکواندو بانوان به عهده محبوبه محمد نژاد است و بنفشه نصرتی نیز به عنوان مربی تیم را همراهی می‌کند.



بیست‌وپنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.