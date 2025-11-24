محمدعلی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات حفاری به‌منظور شبکه‌گذاری و اجرای انشعابات آب پروژه ۲۴ واحدی طرح اقدام ملی مسکن در شهر اردستان با همکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان آغاز شد.

وی افزود: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای واگذاری واحدها به متقاضیان انجام می‌شود و با برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب و همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال اجراست.

مدیر بنیاد مسکن اردستان خاطرنشان کرد: طی این مرحله، مسیرهای تعیین‌شده برای عبور خطوط انتقال و انشعابات فرعی مورد حفاری قرار گرفته و لوله‌گذاری مطابق استانداردهای فنی انجام خواهد شد.

نریمانی بیان کرد: اجرای شبکه آب این پروژه از اولویت‌های اصلی برای تکمیل زیرساخت‌ها و سرعت‌بخشیدن به روند بهره‌برداری مجموعه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: پس از اتمام حفاری و نصب تأسیسات، عملیات تست و کنترل کیفیت شبکه انجام شده و زمینه برای اتصال هر واحد به سیستم آب‌رسانی پایدار فراهم می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن اردستان یادآور شد: با تکمیل این مرحله، پروژه ۲۴ واحدی اقدام ملی مسکن اردستان یک گام مهم به پیش برداشته و آماده مراحل نهایی تحویل واحدها به شهروندان می‌شود.