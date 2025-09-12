خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: مسکن، دغدغه‌ای دیرینه و چالش‌برانگیز در جوامع شهری و روستایی است. در شهرستان اردستان نیز، برنامه‌ها و پروژه‌های متعددی برای پاسخگویی به این نیاز حیاتی در دست اجراست.

این طرح‌ها، با هدف فراهم آوردن سرپناهی مطمئن برای شهروندان، نه تنها چشم‌انداز شهری را دگرگون می‌سازند، بلکه امید به خانه‌دار شدن را در دل بسیاری از خانواده‌ها زنده نگه داشته‌اند. اما این گام‌ها تا چه حد به سرانجام رسیده‌اند و شهروندان چه انتظاراتی از آینده این طرح‌ها دارند؟

این گزارش، نگاهی جامع به تلاش‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر نهادها در توسعه و ساخت‌وساز مسکن دارد و در کنار آن، صدای متقاضیان و مسئولان را منعکس می‌کند تا ابعاد مختلف این چالش مهم و گام‌های روبه‌جلو در مسیر خانه‌دار شدن شهروندان، شفاف‌تر نمایان شود.

توسعه مسکن در اردستان؛ حرکتی مستمر برای تحقق رؤیاها

اردستان، همچون بسیاری از مناطق کشور، در سال‌های اخیر شاهد رشد تقاضا برای مسکن بوده است. در پاسخ به این نیاز فزاینده، پروژه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف ساخت‌وساز مسکن آغاز شده‌اند.

این طرح‌ها، که بخشی از آن‌ها تحت حمایت نهادهای دولتی و بخشی دیگر با مشارکت بخش خصوصی در حال اجرا هستند، با هدف افزایش عرضه واحدهای مسکونی و کنترل بازار اجاره، در مراحل مختلفی از پیشرفت قرار دارند.

عملیات ساخت‌وساز، از آماده‌سازی زمین تا مرحله نازک‌کاری، در گوشه‌وکنار شهرستان به چشم می‌خورد و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای متقاضیان مسکن است.

در حال حاضر، ۳۴۸ واحد مسکونی در قالب ۲۱۹ قطعه زمین توسط انجمن خیرین مسکن‌ساز شهرستان زیر نظر بنیاد مسکن در حال احداث است.

همچنین، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، ۷۲ واحد در ۶ قطعه زمین که تأمین شده توسط راه و شهرسازی است شامل پروژه‌های ۲۴ واحدی و ۴۸ واحدی در حال تکمیل هستند.

صدای مردم؛ آینه‌ای از واقعیت‌ها و آرزوها

برای درک بهتر نبض جامعه و آگاهی از بازخوردهای مردمی نسبت به این طرح‌ها، به میان شهروندان رفتیم تا از زبان خودشان، امیدها و نگرانی‌هایشان را بشنویم.

محمد از شهروندان اردستانی به خبرنگار مهر می‌گوید: من و خانواده‌ام سال‌هاست که مستأجریم و دیگر از نقل مکان‌های سالانه خسته شده‌ایم. وقتی شنیدیم که طرح‌های جدید مسکن در حال ساخت هستند، خیلی امیدوار شدیم. چشممان به این خانه‌هاست تا بالاخره صاحب خانه خودمان بشویم.

وی یادآور شد: امیدوارم که مسئولان، نظارت خوبی روی ساخت‌وساز داشته باشند تا خانه‌های باکیفیتی تحویل مردم داده شود.‌

حمید از دیگر شهروندان اردستانی که در این طرح‌های ساخت مسکن ثبت نام کرده است، به خبرنگار مهر گفت: از مسئولین تقاضا داریم که با تمام توان، پروژه‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببرند. ما می‌دانیم که کار بزرگی است، اما سرعت عمل واقعاً برای ما حیاتی است.

روایت مسئولین؛ تشریح وضعیت و تبیین برنامه‌ها

برای کسب اطلاعات دقیق و جامع‌تر در خصوص وضعیت پروژه‌های مسکن در شهرستان، با ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اردستان گفت‌وگو کرده‌ایم، وی با نگاهی تخصصی، به تشریح ابعاد مختلف این طرح‌ها و پاسخ به دغدغه‌های شهروندان پرداخت.

کمبود نیروی متخصص و پیمانکاران بومی، چالش‌های پروژه‌های مسکن در اردستان

محمدعلی نریمانی، مدیر بنیاد مسکن اردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسکن از کالاهای اساسی هر خانواده است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان اولین نهاد عمرانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دستور رهبر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، رسالتش تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه است.

وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهادی عمومی و غیر دولتی بوده که موظف است جهت تأمین هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد و ایاب ذهاب و غیره، نسبت به ایجاد پروژه‌های اقتصادی پایدار و نیمه پایدار اقدام کند.

مدیر بنیاد مسکن اردستان خاطرنشان کرد: چشم‌انداز بنیاد مسکن در حوزه مسکن شهرستان، تأمین زمین در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد با کمک راه و شهرسازی جهت احداث ۲۵۰ واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۸ از طریق انجمن خیرین مسکن ساز و نهادهای حمایتی است.

نریمانی تصریح کرد: ۳۴۸ واحد مسکونی در قالب ۲۱۹ قطعه زمین توسط انجمن خیرین مسکن‌ساز شهرستان زیر نظر بنیاد مسکن در حال احداث است که پروژه ۲۲۰ واحدی مسکن کریمان اردستان بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: پروژه ۹۰ واحدی زواره به‌صورت ویلایی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد در حال ساخت بوده همچنین پروژه ۲۴ واحدی مهاباد هم با پیشرفت بالای ۹۰ درصد در حال ساخت است.

مدیر بنیاد مسکن اردستان با اشاره به وضعیت پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، ادامه داد: ۷۲و احد در قالب ۶ قطعه زمین که راه و شهرسازی تأمین کردند شامل پروژه‌های ۲۴ واحدی با پیشرفت ۹۷ درصد در حال آماده سازی جهت تحویل به متقاضیان و پروژه ۴۸ واحدی با پیشرفت بیش از ۶۵ درصد در حال تکمیل است.

نریمانی در خصوص پروژه‌های در حال تکمیل و تحویل مسکن روستایی، خاطرنشان کرد: پروژه ۴۰ واحدی روستای ونین به‌صورت ویلایی و دو طبقه‌ای احداث شده که از سال ۱۴۰۲ به مرور با توجه به تسویه حساب متقاضیان و در هر مرحله با قیمت کارشناسی تحویل شده که اکنون پیگیر وصل انشعاب آب پروژه هستیم.

وی اضافه کرد: پروژه ۶۳ واحدی روستای ظفرقند نیز بصورت ویلایی بوده که اسفند ماه سال ۱۴۰۳ مراسم قرعه کشی و انتخاب واحد برای ۵۶ نفر متقاضی انجام شد که تا پایان شهریور سال‌جاری فرصت دارند جهت تسویه حساب و تعیین تکلیف پرونده اقدام کنند.

مدیر بنیاد مسکن اردستان بیان کرد: پروژه ۵۰ واحدی امیران نیز ویلایی بوده که در تیرماه سال‌جاری مراسم انتخاب واحد متقاضیان انجام شد و متقاضیان تا دی‌ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند جهت تعیین تکلیف مالی پرونده اقدام نمایند که در صورت عدم اقدام، با توجه به اتمام اعتبار قیمت کارشناسی، مجدداً در بهمن ماه ۱۴۰۴ طبق ضوابط، قیمت گذاری جدید انجام و اقدام می‌شود.

نریمانی در خصوص پروژه‌های جدید در حال احداث مسکن روستایی، گفت: پروژه ۵۰ واحدی روستای موغار به‌صورت ویلایی و از بهار سال ۱۴۰۴ شروع و در حال ساخت است و در مرحله سفتکاری تحویل متقاضیان می‌شود که در حال حاضر مجوز فروش تعداد ۱۸ واحد اخذ و از طریق دهیاری و شورای اسلامی روستا به متقاضیان اطلاع رسانی شده و امید است تمام ۵۰ واحد در همین سال‌جاری تحویل داده شود.

وی یادآور شد: پروژه ۵۰ واحدی روستای هندوآباد به‌صورت ویلایی و در تابستان ۱۴۰۴ شروع و در مرحله سفت‌کاری و اجرای ۷۰ درصد تیغه‌های داخلی ساختمان بصورت پیش ساخته به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن اردستان ادامه داد: در حال حاضر مجوز ودیعه گذاری ۱۶ واحد از پروژه ۵۰ واحدی هندوآباد اخذ و به اطلاع دهیار و شورای اسلامی روستا رسانده شده و در حال اقدام هستند.

نریمانی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه ساخت مسکن، اضافه کرد: عدم وجود استادکاران و کارگران متخصص بومی با دستمزد مناسب و عدم وجود پیمانکاران ذیصلاح بومی در شهرستان از چالش‌ها است که منجر به عقد قرارداد پروژه‌ها با پیمانکاران غیربومی شده و بعضاً مشکلاتی در خصوص تأمین نیرو و مصالح و در نهایت برای متقاضی در زمان تحویل واحد مسکونی و قیمت تمام شده مشکل بوجود می‌آورد.

وی تصریح کرد: تمام پروژه‌های مسکن شهرستان که از طریق انجمن خیرین مسکن ساز در حال ساخت است هم سرعت اجرای بالایی دارد و علاوه بر کیفیت مناسب، قیمت تمام شده نیز برای متقاضیان بسیار مناسب است.

مدیر بنیاد مسکن اردستان یادآور شد: برای تمام پروژه‌های مسکن روستایی، بنیاد مسکن اجرای شبکه گذاری آب و برق را جز وظایف خود می‌داند ولی انشعاب کنتور آب و برق و در نهایت کنتور گاز بر عهده متقاضی است.

پروژه‌های مسکن در اردستان، فراتر از چند بلوک سیمانی و آجری، نمادی از امید و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند.

بنیاد مسکن با رسالت تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، گام‌های بلندی برداشته و با وجود چالش‌هایی نظیر کمبود نیروی کار متخصص بومی، با همکاری خیرین و برنامه‌ریزی دقیق، به دنبال کنترل هزینه‌ها و تضمین کیفیت است.

پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه‌های شهری و روستایی و چشم‌انداز احداث ۲۵۰ واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۸، نویدبخش آینده‌ای روشن در حوزه مسکن شهرستان است.

همکاری میان نهادهای اجرایی، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین زیرساخت‌ها و مشارکت فعال مردم، عوامل کلیدی در دستیابی به شهری با مسکن کافی و متناسب با نیازهای هر خانواده خواهد بود.