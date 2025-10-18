کشف سرقت اماکن دولتی اردستان کمتر از یک ساعت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین شامگاه شنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت اماکن دولتی در حوزه دهستان برزاوند شهرستان، مراتب پس از انجام هماهنگی قضائی، از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به مأمورین پاسگاه انتظامی برزاوند اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اعلام به موقع وقوع سرقت به پلیس ۱۱۰، حضور به موقع فرمانده و واحد گشت پاسگاه انتظامی برزاوند و همچنین انجام فوری اقدامات پلیسی توسط مأموران پاسگاه انتظامی برزاوند، سارق در کمتر از یک ساعت شناسایی، دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی اولیه با توجه به شواهد و دلایل موجود، به بزه انتسابی اعتراف نمود و اموال مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف و ضبط شد.

بهامین تصریح کرد: اموال مکشوفه تحویل نماینده سازمان دولتی و متهم نیز جهت تعیین تکلیف تحویل مقامات قضائی شهرستان داده شد.

وی یادآور شد: از عموم مردم خواهشمندیم ضمن همکاری مستمر با پلیس ۱۱۰ به هشدارهای انتظامی پیشگیری از سرقت توجه جدی کنند تا سارقان مجال قدرت نمایی نداشته باشند.