۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

کشف سرقت اماکن دولتی اردستان کمتر از یک ساعت کشف شد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان کشف یک فقره سرقت اماکن دولتی در کمتر از یک ساعت توسط مأموران پاسگاه انتظامی برزاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حجت اله بهامین شامگاه شنبه اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت اماکن دولتی در حوزه دهستان برزاوند شهرستان، مراتب پس از انجام هماهنگی قضائی، از طریق مرکز فرماندهی و کنترل به مأمورین پاسگاه انتظامی برزاوند اعلام شد.

وی افزود: با توجه به اعلام به موقع وقوع سرقت به پلیس ۱۱۰، حضور به موقع فرمانده و واحد گشت پاسگاه انتظامی برزاوند و همچنین انجام فوری اقدامات پلیسی توسط مأموران پاسگاه انتظامی برزاوند، سارق در کمتر از یک ساعت شناسایی، دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی اولیه با توجه به شواهد و دلایل موجود، به بزه انتسابی اعتراف نمود و اموال مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف و ضبط شد.

بهامین تصریح کرد: اموال مکشوفه تحویل نماینده سازمان دولتی و متهم نیز جهت تعیین تکلیف تحویل مقامات قضائی شهرستان داده شد.

وی یادآور شد: از عموم مردم خواهشمندیم ضمن همکاری مستمر با پلیس ۱۱۰ به هشدارهای انتظامی پیشگیری از سرقت توجه جدی کنند تا سارقان مجال قدرت نمایی نداشته باشند.

