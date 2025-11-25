سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک مورد سرقت ۵۰ کیلو ظروف نقره در شهر اصفهان، با توجه به حساسیت موضوع، بررسی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس در پایگاه آگاهی شهرستان اصفهان قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق و انجام اقدامات تخصصی و ویژه پلیسی در نهایت هویت ۲ متهم اصلی این سرقت شناسایی و این افراد در یک عملیات هماهنگ دستگیر و مشخص شد اموال مسروقه به ۲ مالخر فروخته شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری هر ۲ مالخر در عملیاتی دیگر خاطر نشان کرد: ۵۰ کیلو ظروف نقره مسروقه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال از مخفیگاه مالخران کشف و درنهایت متهمان پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی تحویل شدند.