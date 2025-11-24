https://mehrnews.com/x39GHL ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵ کد خبر 6666829 استانها البرز استانها البرز ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵ اجتماع عزاداران فاطمی در فردیس برگزار شد فردیس – اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی ظهر دوشنبه با حضور ارادتمندان به ساحت حضرت زهرا (س) در شهر فردیس برگزار شد. دریافت 3 MB کد خبر 6666829 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر ۱۰ شهید گمنام در البرز محبت حضرت زهرا باید در سبک زندگی خانوادهها نمود داشته باشد اجتماع بزرگ دختران فاطمی در شهرستان فردیس یادواره شهدای روحانی در شهرستان ساوجبلاغ پانزده سال استمرار آیین سوگواری در میدان فاطمیه شاهینویلا سحر امامی: اهدای مدال دختر ایرانی به رهبر انقلاب شکست نقشه دشمنان بود حسینی: جنگ امروز، جنگ تمدنی است اقامه نماز باران در کنار پیکر شهید گمنام در مشکیندشت مردم مشکیندشت زیر سایه شهید گمنام نماز باران خواندند برچسبها ایام فاطمیه فردیس استان البرز
