۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

اجتماع عزاداران فاطمی در فردیس برگزار شد

فردیس – اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی ظهر دوشنبه با حضور ارادتمندان به ساحت حضرت زهرا (س) در شهر فردیس برگزار شد.

