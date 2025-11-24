به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم حسینی صبح دوشنبه در جمع عزاداران فاطمی این شهرستان با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، بر لزوم گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مناطق مختلف فردیس تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای جمعیتی و فرهنگی این منطقه گفت: این منطقه باید به یک پایگاه فرهنگی و دینی تبدیل شود؛ نباید مراسم عزاداری تنها محدود به یک نقطه باشد و کل شهر باید زمزمه‌گر نام حضرت زهرا (س) باشد و هیئت‌ها باید سال آینده با شکوه بیشتری مراسم را برگزار کنند؛ به‌ویژه در جوار شهدای گمنام که به‌تدریج به قطب فرهنگی شهرستان تبدیل شده است.

امام جمعه فردیس افزود: این مراسم‌ها مقدمه‌ای برای دو امر مهم است؛ نخست شناخت و معرفت و سپس تبعیت عملی از سیره اهل‌بیت (ع)؛ گریه، روضه، سینه‌زنی و اطعام، ارزشمند و اثرگذار است، اما کفایت نمی‌کند و محبت حضرت زهرا (س) باید نمود عملی داشته باشد، همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: یا سلمان حبّ فاطمه ینفعک فی مائة موطن؛ محبت حضرت زهرا در صد جایگاه به فریاد انسان می‌رسد.

حسینی با اشاره به الگوی زندگی مشترک حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع)، گفت: زندگی این دو بزرگوار سراسر محبت، احترام و همراهی بود لذا حضرت علی (ع) قسم می‌خورد که هرگز کاری نکرده که حضرت زهرا (س) دلگیر شود و سبک زندگی امروز ما باید به این الگو نزدیک‌تر شود؛ چه در شوهرداری و چه در همسر داری.

وی انتخاب همسر را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سبک زندگی زهرایی برشمرد و گفت: حضرت زهرا (س) در میان خواستگاران فراوان، به دلیل ملاک‌های ایمانی و اخلاقی، امیرالمؤمنین (ع) را انتخاب کرد لذا نمی‌شود ما دم از حضرت زهرا بزنیم اما در انتخاب‌هایمان هیچ شباهتی به معیارهای ایشان نداشته باشیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان فردیس با تأکید بر نقش حضرت زهرا (س) در تربیت نسل‌های صالح، افزود: فرزند آوری و فرزندپروری بخشی از مکتب فاطمی است لذا مادری که امام حسین (ع) را تربیت کرد، الگویی برای همه دوران‌هاست.

حسینی در پایان با دعا برای حاضران اظهار کرد: از خداوند می‌خواهیم به آبروی حضرت زهرا (س)، زندگی دنیایی ما را به سیره ایشان نزدیک کند و در قیامت نیز ما را با حضرت زهرا (س) و خاندان مطهرش محشور فرماید.