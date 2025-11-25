به گزارش خبرنگار مهر، با مطرح شدن تأکید امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مبنی بر اینکه لیگ برتر فصل جاری باید تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان برسد، بحث فشردگی مسابقات بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
این تصمیم سرمربی تیم ملی با هدف فراهم شدن زمان کافی برای برنامههای تیم ملی در جهت بازیهای دوستانه و اردوی قبل از تورنمنت مهم فوتبال ملی دنیا اتخاذ شده است اما پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر روند برگزاری رقابتهای باشگاهی نیز خواهد داشت.
راه پرماجرا در انتظار لیگ برتر
لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی وارد هفته یازدهم میشود که تیمها همچنان مسیر طولانی تا پایان فصل در پیش دارند. علاوه بر مسابقات باقیمانده لیگ، بازیهای جام حذفی نیز در تقویم قرار گرفته و خود بهتنهایی چندین هفته از تقویم فوتبال را بهطور قطعی اشغال میکند.
چالشهای مضاعف با تراکتور و استقلال
در کنار اینها، تراکتور بهعنوان تیم صعودکننده به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا باید دیدارهای بینالمللی خود را هم در تقویم بگنجاند. از سوی دیگر، احتمال صعود استقلال به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیز وجود دارد که در صورت وقوع، تقویم مسابقات باشگاهی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار خواهد داد. تقویم این رویدادها باعث شده تا فوتبال ایران بهسمت یکی از فشردهترین تقویمهای ۱۵۰ روز آینده حرکت کند؛ تقویمی که بسیاری از کارشناسان آن را بیسابقه میدانند.
هر ۵ روز یک مسابقه؟
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که برای رسیدن به پایان لیگ در تاریخ مورد نظر سرمربی تیم ملی، فوتبال ایران ناگزیر است بهطور میانگین هر ۵ روز یک مسابقه برگزار کند.
این در حالی است که نیمفصل نیز باید در میان این مدت برگزار شود تا تعطیلات زمستانی به احتمال زیاد یکی از کوتاهترین تعطیلات تاریخ لیگ برتر باشد. ضمن اینکه تیمهایی که در چند جبهه مانند لیگ، جام حذفی و آسیا میجنگند بیشترین فشار را متحمل میشوند.
افزایش ریسک مصدومیت و اختلال در برنامههای تاکتیکی
فشردگی مسابقات تنها یک چالش سازمانی است بلکه اثرات مستقیم فنی دارد. مربیان تیمهای لیگ برتری معمولاً برای آمادهسازی و مرور تاکتیکها نیازمند فواصل زمانی مشخصی هستند. کاهش زمان تمرین و ریکاوری، احتمال آسیبدیدگی بازیکنان را افزایش میدهد و شاید کیفیت مسابقات را هم پایین بیاورد و برنامهریزی تاکتیکی را مختل کند.
با توجه به فشار زمانی موجود و تأکید تیم ملی بر پایان یافتن لیگ تا ۱۵ اردیبهشت، فوتبال ایران در آستانه ورود به دورهای بسیار دشوار قرار دارد. سازمان لیگ برای جلوگیری از نارضایتی تیمها و بروز مشکلات فنی باید برنامهریزی مسابقات را با دقت منتشر کند و از تداخلهای غیرضروری جلوگیری کند.
ضمن اینکه زمان کافی برای ریکاوری تیمها در حد امکان لحاظ شود و تمهیداتی برای مدیریت بهتر شرایط تیمهای آسیایی در نظر بگیرد.
بنابراین فصل ۱۴۰۵–۱۴۰۴ یکی از پرفشارترین و تعیینکنندهترین فصول فوتبال ایران خواهد بود؛ فصلی که مدیریت صحیح آن میتواند آینده نزدیک فوتبال ملی و باشگاهی را تحت تأثیر قرار دهد.
نظر شما