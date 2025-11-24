علیرضا رضایی: کشتی در کاروان ناشنوایان هم پرچمداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، علیرضا رضایی در پایان رقابت های کشتی بازی های المپیک ناشنوایان که با کسب ۶ مدال در بخش فرنگی و ۵ مدال در بخش آزاد همراه بود و منجر به قهرمانی ایران در هر دو بخش شد، عملکرد فرنگی کاران و آزادکاران را مورد تقدیر قرار دارد.

وی با یادآوری کسب ۱۱ مدال در ۱۲ وزن اعزامی به مسابقات کشتی فرنگی و آزاد در توکیو گفت: در واقع مدال آوری تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد در المپیک ناشنوایان بالای ۹۰ درصد بوده است و این آمار قابل توجهی است. جا دارد از تمام مربیانی که برای آماده سازی کشتی گیران کنار آنها بودند و در واقع در کسب این مدال ها سهم دارند، تشکر کنم.

رضایی با تاکید بر کاهش اوزان المپیکی کشتی در توکیو نسبت به دوره قبل بازی های المپیک ناشنوایان که در برزیل برگزار شد، خاطرنشان کرد: در برزیل کشتی ایران صاحب ۴ مدال طلا شد و در توکیو ۳ طلا به دست آوردیم با این تفاوت که مسابقات کشتی دوره پیشین بازی ها در ۱۶ وزن المپیکی برگزار شد اما برای بازی های امسال با کاهش اوزان المپیک به ۱۲ وزن مواجه بودیم.

وی تاکید کرد: با وجود برگزاری مسابقات کشتی در ۴ وزن کمتر نسبت به دوره پیشین بازی های المپیک ناشنوایان، آمار بالای ۹۰ درصد مدال آوری داشتیم و در بخش تیمی هم صدرنشینی جدول رده بندی در هر دو بخش فرنگی و آزاد شدیم. ضمن اینکه این دوره هم می توانستیم ۴ طلا کسب کنیم اما رستم آبادی در کمتر از یک ثانیه به حریف قزاقستانی باخت و طلا نگرفت.

رئیس انجمن کشتی ناشنوایان تصریح کرد: در هر صورت کشتی گیران با عملکردی که در المپیک ناشنوایان داشتند، نشان دادند که این رشته در هر شرایط و بخشی، چه در میان ناشنوایان و چه افراد سالم، حرف اول را می زند و پرچمدار کاروان ایران برای مدال آوری هر رویدادی است.

رضایی ضمن تشکر از وزارت ورزش و تمام مدیران و افرادی که حمایتگر ورزشکاران و به ویژه کشتی گیران برای حضور در المپیک ناشنوایان بودند، ابراز امیدواری که ورزشکاران این رشته در المپیک آتی ناشنوایان مدال آوری صد درصدی داشته باشند.