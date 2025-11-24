جهش ۱۲ مدالی کاروان ورزش ایران در روز دهم؛ ۳۵ مدال برای «عاشقان ایران»

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، کشتی آزاد، تکواندو، کاراته و دوومیدانی (پرتاب دیسک) رشته‌هایی بودند که ورزشکاران کشورمان امروز (دوشنبه ۳ آذر) و در جریان دهمین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان، رقابت‌های خود را در آنها برگزار کردند.

به غیر از پرتاب دیسک که با جایگاه هفتم الهه گل محمدی و جایگاه چهارم امیرحسین زارع همراه بود، ورزشکاران کشورمان در سایر رشته‌ها امروز موفق به کسب مدال شدند. این موفقیت با دستیابی به ۱۲ مدال شامل ۳ طلا، ۳ نقره و ۶ برنز بود.

محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته) و زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته) طلایی‌های ایران در روز دهم بودند. در این روز کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد) و محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد) کاروان کشورمان را صاحب ۳ مدال نقره کردند ضمن اینکه ۶ مدال برنز امروز هم توسط عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)، میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)، کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)، نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو) و بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو) به دست آمد.

با این ۱۲ مدال، مجموع مدال‌های کاروان ایران تا پایان روز دهم بازی‌های المپیک ناشنوایان به ۳۵ مدال شامل ۷ طلا، ۱۰ نقره و ۱۸ برنز رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان تا پایان روز دهم به این شرح هستند:

مدال طلا

۱- میثم قبشه دزفولی (وزن ۸۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- ابوذر ربیع زاده (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۳- مهدی پوراسماعیل (وزن ۵۸- کیلوگرم تکواندو)

۴- فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم تکواندو)

۵- محمد سیاهوشی (وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۶- نهال زکی زاده (وزن ۵۰ کیلوگرم کاراته)

۷- زینب حسن پور (وزن ۵۵ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۲- مرتضی رضا صفت (پومسه)

۳- مریم خدابنده (پومسه)

۴- پژمان گلچهره (کاتا)

۵- مژده مردانی (کاتا)

۶- کاتا بانوان

۷- بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم کاراته)

۸- کیوان رستم آبادی (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

۹- ابوالفضل زهره وند (وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۰- محمد قمرپور (وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم جودو)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم جودو)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودو)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۹- محمدرضا شعبانی (وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۱۰- تیم میکس پومسه (مرتضی رضا صفت و مریم خدابنده)

۱۱- حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

۱۲- وحید زینلی (وزن ۶۸ کیلوگرم تکواندو)

۱۳- عرفان ستاری (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)

۱۴- سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم کاراته)

۱۵- میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم کاراته)

۱۶- کامران رضایی نژاد (وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته)

۱۷- نسیبه شهبازی (وزن ۶۷ کیلوگرم تکواندو)

۱۸- بهزاد امیری (وزن ۸۰ کیلوگرم تکواندو)