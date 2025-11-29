اکبر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: تیمی که از ۶ وزن چهار مدال طلا می‌گیرد مشخص است که بهترین نتیجه را کسب کرده و کشتی‌گیران اعزامی هم خوب عمل کردند.



وی بااشاره به وضعیت کامران قاسمپور و شکست در گام نخست گفت: نه تنها کامران بلکه همه می‌دانند برای او سخت است که در وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی بگیرد. وزن کم کردن‌های مکرر او هم باعث شد کم بیاورد و نتواند مثل همیشه ظاهر شود.



پیشکسوت کشتی آزاد عنوان کرد: کامران بهتر از هر کس دیگر الان وضعیت خودش را می‌داند و باید تصمیم درست را بگیرد. او بدن عضله‌ای دارد و کم کردن مکرر وزن به او آسیب می‌زند.

فلاح با انتقاد از عدم پشتوانه‌سازی در کشتی عنوان کرد: به نظرم کل کار ایراد دارد و نباید به یک شخص خاص بپردازیم. ایراد اول اینکه چرا در مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی هم در فرنگی و هم در آزاد به نفرات دوم و سوم میدان داده نشد.

وی ادامه داد: در کشتی فرنگی غلامرضا فرخی در مسابقات جهانی، امیدها و بازی‌های کشورهای اسلامی کشتی گرفت. سه میدان پشت سر هم یک کشتی‌گیر اعزام شد. یعنی رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی دیگر هیچ گزینه‌ای نداشت که فقط باید یک نفر سه رویداد پشت سر هم می‌رفت؟



فلاح گفت: در کشتی آزاد هم شرایط به همین صورت بود، چرا باید نفراتی که به مسابقات جهانی رفتند دوباره به بازی‌های کشورهای اسلامی اعزام شوند؟ اگر قرار باشد فقط به چند کشتی‌گیر متکی باشیم پس بحث پشتوانه‌سازی چه می‌شود؟



وی عنوان کرد: متأسفانه آقایان به نفرات دوم و سوم خود اعتماد ندارند و به همین خاطر نفرات همیشه مطمئن را اعزام می‌کنند تا باز بگویند که ما کار می‌کنیم و مدام قهرمانی و مدال طلا کسب می‌کنیم.



پیشکسوت کشتی تاکید کرد: سطح مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی خیلی بالا نبود و تنها چند قهرمان جهان در این مسابقات حضور داشتند بنابراین بهترین فرصت برای کشتی‌گیران درجه دوم و حتی سوم بود تا تنشان به تن مدعیان بخورد. متأسفانه در کشتی ایران پشتوانه‌سازی رها شده و همه به خاطر عملکرد به چند کشتی گیر درجه یک متکی شدند.



وی گفت: با این شرایط خیلی زود دوباره روس‌ها به دوران اوج خود برمی‌گردند و دست کشتی‌گیران ما هم رو می‌شود و هیچ پشتوانه‌ای هم برای آینده نداریم. من نمی‌دانم چه زمانی باید به دیگران کشتی‌گیران بها داده شود و آنها به میدان بیایند.