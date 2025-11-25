به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: با توجه به اینکه مسابقات سنگین جهانی در کرواسی را پشت سر گذاشتیم و بدن‌های کشتی گیران خسته بود و تمامی نفراتی که در عربستان حضور داشتند در کرواسی کشتی گرفته بودند، بحث فشار تمرینات و هم وزن کم کردن برای کسانی که وزن کم می‌کردند، در فاصله کم بین ۲ رقابت جهانی و کشورهای اسلامی مشکلات زیادی را به همراه داشت.

وی تصریح کرد: بازی‌های کشورهای اسلامی رقابتی بود که نوعی کشتی برای کمک به کاروان ورزش کشور با تمام قوا در آن شرکت کرد و بیشتر هدف ما بالا رفتن رده بندی تیم ایران در رنکینگ کلی بود.

درستکار با اشاره به اینکه این مسابقات از سطح بالایی برخوردار بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مسابقات برای سایر کشورها نیز مهم بود، آنها نیز با تمام قوا آمده بودند و تقریباً تمام عنوان داران و قهرمانان جهان و المپیک که جز کشورهای اسلامی بودند در این مسابقات به میدان رفتند و این کار را سخت‌تر کرد.



وی در مورد نتایج کشتی در این مسابقات گفت: از دیرباز همیشه کاروان ورزش ایران امیدش به مدال‌های کشتی به‌عنوان ورزش اول و ملی کشور بود و این بار هم کشتی گیران در ۱۲ وزن ۱۲ مدال گرفتند که ۸ مدال آن طلا بود و این مدال‌ها کمک کرد که ایران بر روی سکوی سوم تیمی این بازی‌ها برود.



درستکار در مورد عملکرد کشتی گیران در این مسابقات گفت: یونس امامی بازگشت خوبی داشت و احیا شد، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نیز روند پیروزی‌های خودشان را ادامه دادند و قهرمانان عنوان داری را از پیش رو برداشتند. امیرعلی آذرپیرا نیز نشان داد که حقش بیشتر از این مدال‌هایی که در ۲ سال کسب کرده بوده است. علی مؤمنی نیز توانست مدال برنز را کسب کند.



وی در مورد شرایط کامران قاسم پور گفت: شرایط بدنی ورزشکاران با هم متفاوت است هم از نظر سن و هم از نظر ژنتیکی، کامران باید در فاصله کم ۲ بار وزن کم می‌کرد، هرچند که وزن زیادی هم کم نمی‌کند اما با توجه به شرایط بدنی که داشت کمی آسیب پذیرتر بود. البته همان مشکل قبلی در غدد لنفاوی که ما فکر می‌کردیم مشکوک به تب مالت است سراغش آمد اما ریشه یابی شد و مربوط به دندانش بود و مورد جراحی قرار گرفت. همیشه برای کسانی که وزن کم می‌کنند کشتی اول سخت است، اما کامران به راحتی در حال اداره کشتی بود که در یک فعل و انفعال کشتی برایش حساس شد، ضمن اینکه وی کتفش هم آسیب دیده بود اما من مطمئن هستم که وی در ادامه با قدرت به میادین کشتی باز خواهد گشت.



درستکار در مورد سفر زیارتی کشتی گیران به مدینه منوره و مکه مکرمه اظهار داشت: باید بگویم که این توفیقی است که نصیب حال اعضای تیم‌های ملی کشتی می‌شود، ما قبل از مسابقات جهانی به پابوس امام رضا (ع) در مشهد رفتیم و در مسابقات کشورهای اسلامی با وجود اینکه در ریاض بودیم اما با درخواست همه کشتی گیران و مربیان از فدراسیون کشتی و تلاش‌های بی وقفه و پیگیری‌های آقای دبیر رئیس محترم فدراسیون برای سفر معنوی به مدینه منوره و مکه مکرمه و همکاری کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و کمک‌های آقای فخرایی ناظر تیم که در کنار تیم بود، ما در این سفر معنوی حضور یافتیم.

وی افزود: فکر می‌کنم حال این روزهای کشتی به واسطه اتفاقات معنوی که می‌افتد خیلی خوب است و به امید خدا تا ۱۰ روز آینده هم یک سفر زیارتی به نجف اشرف و کربلای معلی داشته باشیم و امیدوارم که قسمتمان بشود. این سفرها هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ روحی روانی برای بچه‌ها بسیار لازم و تأثیر گذار است و شما نمی‌دانید که کشتی گیران ما چه حال و هوای معنوی در این سفر داشتند.

درستکار در مورد برنامه‌های آتی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: سال فنی ۲۰۲۵ را هم خوب شروع کردیم و هم خوب پایان دادیم، استارت کار برای سال فنی ۲۰۲۶ ما با اعلام چرخه انتخابی تیم ملی و انجام مسابقات قهرمانی کشور طی ماه آینده خواهد بود و در ادامه نیز مسیر کشتی گیران برای حضور در مسابقات پیش رو مشخص است.