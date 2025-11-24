به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شهروندان لبنانی ظهر امروز با تجمع در خیابان الحمرا واقع در بیروت پایتخت این کشور تداوم حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان را محکوم کردند.

در این راهپیمایی ضد صهیونیستی جورج عبدالله یکی از مبارزان سرشناس لبنانی تاکید کرد که همگان باید در این راهپیمایی به ویژه در سایه حملات روز گذشته رژیم صهیونیستی علیه لبنان شرکت کنند. در حال حاضر تمام جهانیان به رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم فاشیست و وحشی نگاه می‌کنند.

خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که شرکت کنندگان در این راهپیمایی تاکید کردند که هیچ گروه و طایفه‌ای در لبنان از دست تجاوزات رژیم صهیونیستی در امان نیست. آنها همچنین اعلام کردند که تنها با اتحاد در برابر دشمن صهیونیستی پیروز می‌شوند و بیروت پایتخت مقاومت و همچنین پایداری عربی است.

این شهروندان لبنانی تصریح کردند که باید در برابر خطر واقعی اشغالگران هوشیار بود و از اختلافات داخلی در این مرحله عبور کرد. آنها با درود فرستادن به ارتش لبنان تاکید کردند که حضور مقاومت برای آزادسازی مناطق اشغال شده لبنانی ضروری است.