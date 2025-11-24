نماینده لبنانی: اسرائیل از تمام خطوط قرمز عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حسن عزالدین نماینده فراکسیون وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد که رژیم صهیونیستی روز گذشته با حمله به ضاحیه جنوبی بیروت از تمام خطوط قرمز عبور کرد.

وی اضافه کرد: دولت لبنان و حاکمیت این کشور باید برای جلوگیری از تداوم این تجاوزات چاره‌ای بیاندیشند چرا که دشمن صهیونیستی به هیچ چیزی پایبند نیست و از حمایت‌های آمریکا برخوردار است. این شرایط نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

عزالدین تصریح کرد: باید برای واکنش نشان دادن به دشمن صهیونیستی یک موضع یکپارچه از سوی دولت، ارتش و مقاومت لبنان اتخاذ شود. سازوکار پاسخ به رژیم صهیونیستی نیازمند اتحاد ملی است.

وی درخواست‌ها برای خلع سلاح حزب الله را بی معنی خواند و گفت که دولت لبنان و مقاومت این کشور به توافق آتش بس پایبند هستند اما تل آویو آن را نقض می‌کند. ابتکار عمل جوزف عون رئیس جمهور لبنان مبنی بر بیرون راندن اشغالگران از کشور، توقف تجاوزات و آزادسازی اسرا مورد توافق لبنانی‌ها است.