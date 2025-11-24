  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

عزاداری باشکوه مردم ایرانشهر در سوگ بانوی دو عالم

عزاداری باشکوه مردم ایرانشهر در سوگ بانوی دو عالم

ایرانشهر - مردم ایرانشهر در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری و دسته‌روی عزا برگزار کردند.

دریافت 44 MB
کد خبر 6666929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها