https://mehrnews.com/x39GKN ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵ کد خبر 6666929 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵ عزاداری باشکوه مردم ایرانشهر در سوگ بانوی دو عالم ایرانشهر - مردم ایرانشهر در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری و دستهروی عزا برگزار کردند. دریافت 44 MB کد خبر 6666929 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری با شکوه مردم دلگان در سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه(س) در ایرانشهر همایش بانوان فاطمی در دلگان برگزار شد برگزاری عزاداری ظهر شهادت حضرت زهرا(س) در جلگه چاه هاشم ستاره های آسمانی چشم زاهدان را روشن کردند انهدام یک تیم تروریستی در سیستان و بلوچستان افتتاح بزرگ ترین بیمارستان صحرایی کشور در زاهدان بدرقه باشکوه ۴ لاله گمنام در زاهدان برچسبها ایرانشهر شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ایام فاطمیه سیستان و بلوچستان
