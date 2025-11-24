جتالاسلام علی اکبر باقری بنابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تبیین جایگاه ممتاز بانوی گرامی اسلام اظهار کرد: عظمت روحی و معنوی حضرت صدیقه طاهره (س) در حدی است که ترسیم تمامی ابعاد شخصیت ایشان برای اندیشمندان کار آسانی نیست.
وی با اشاره به اهمیت پاسداشت ایام فاطمیه گفت: این ایام یادآور پیوند عمیق امت با مسئله امامت و نشانهای از هویت اعتقادی جامعه شیعی است.
امام جمعه شهرستان پارسآباد ادامه داد: سخنان، سیره و رفتار امامان معصوم (ع) چراغ راه زندگی ماست و هر یک از ایشان الگوی عملی در انتخاب مسیر صحیح برای جامعه اسلامی هستند.
حجتالاسلام باقریبنابی همچنین با اشاره به موضوع فدک بیان کرد: مطالبه حضرت زهرا (س) درباره فدک، رویکردی صرفاً اقتصادی نداشت، بلکه تلاشی برای آشکار کردن حقیقت و آگاهسازی مردم نسبت به عهدشکنی کسانی بود که بیعت خود با امام زمانشان را نقض کرده بودند.
نظر شما