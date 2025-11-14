باقری بنابی: صرفه جویی کلید عبور از بحران آبی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه بحران آب جدی است، اظهار کرد: بحران آب، هرچند هشداری جدی برای مردم و مسئولان است، اما با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی و صنعتی قابل مهار است.

وی با تسلیت ایام فاطمیه گفت: حضرت زهرا ( س) الگویی تمام‌عیار در دفاع از ولایت و رهبری است و همچنین نمونه‌ای کامل از پاکدامنی و زندگی عفیفانه به شمار می‌رود.

امام جمعه شهرستان پارس آباد عنوان کرد: دعا، تضرع و راز و نیاز با خداوند متعال، ضمن تقویت ایمان و ارتباط قلبی با او، نقش مؤثری در نزول رحمت الهی و رفع مشکلات انسان دارد.

خطیب جمعه پارس آباد ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.