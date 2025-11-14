باقری بنابی: صرفه جویی کلید عبور از بحران آبی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبههای این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه بحران آب جدی است، اظهار کرد: بحران آب، هرچند هشداری جدی برای مردم و مسئولان است، اما با صرفهجویی و مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی و صنعتی قابل مهار است.
وی با تسلیت ایام فاطمیه گفت: حضرت زهرا (س) الگویی تمامعیار در دفاع از ولایت و رهبری است و همچنین نمونهای کامل از پاکدامنی و زندگی عفیفانه به شمار میرود.
امام جمعه شهرستان پارس آباد عنوان کرد: دعا، تضرع و راز و نیاز با خداوند متعال، ضمن تقویت ایمان و ارتباط قلبی با او، نقش مؤثری در نزول رحمت الهی و رفع مشکلات انسان دارد.
خطیب جمعه پارس آباد ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.
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