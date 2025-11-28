به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به ۱۳ آذر روز بیمه، اظهار کرد: شرکتهای بیمه بازاری که در گذشته مورد حریق شده بود را با رفع موانع موجود حمایت و پوشش بیمهای این صنوف را تسهیل نمایند.
وی گفت: تحقق جمهوری اسلامی، ثمره خون شهیدانی چون میرزا کوچکخان، خیابانی و شیخ فضلالله نوری و دیگر مجاهدان راه حق است. پاسداشت این میراث گرانقدر، وظیفهی همه ماست.
امام جمعه شهرستان پارس آباد تاکید کرد: مطابق با مواضع مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، سردمداران آمریکا حتی به نزدیکترین متحدان خود نیز رحم نمیکنند؛ ازاینرو مذاکره با چنین دولتی بیحاصل بوده و به هیچ عنوان جایز و قابل اعتماد نیست.
حجتالاسلام باقری بنابی عنوان کرد: مطالبه نمازگزاران پارسآباد مغان این است که دادستان کل کشور با فرد هتاک و منتشرکننده ادعای دروغین درباره نامه رهبری به آمریکا برخورد قانونی و قاطع انجام دهد.
خطیب جمعه پارس آباد افزود: هفته قرآن، عترت و نماز در پیش است. والدین فرزندان خود را به شرکت فعال در برنامههای قرآنی و معنوی تشویق کنند.
وی با اشاره به هفتم و هشتم آذر سالروز ترور شهدای هستهای تاکید کرد: جوانان و دانشجویان انقلابی و متعهد باید مسیر جهاد علمی آن شهیدان را با ارادهای راسخ و تلاش مضاعف ادامه دهند.
امام جمعه شهرستان پارس آباد خاطرنشان کرد: معلولان عضوی از جامعه میباشند مردم اداره بهزیستی را در خدمت رسانی هرچه بهتر به معلولین یاری کنند.
نظر شما