به گزارش خبرنگار مهر، با حضور جمعی از مدیران شهرستان و اهالی روستا، بعدازظهر دوشنبه فاز نخست پروژه زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر اصلی و فرعی روستای آساوله به بهرهبرداری رسید.
این پروژه در قالب دو فاز و با اعتباری بالغبر ۱۳ میلیارد تومان از محل اعتبارات دهیاری در حال اجراست.
مجموع عملیات عمرانی شامل ۱۲ هزار مترمربع زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت است که به گفته مسئولان محلی، یکی از بزرگترین طرحهای بهبود معابر در سطح روستاهای شهرستان به شمار میرود.
بر اساس گزارش بخشداری مرکزی، فاز نخست شامل ۶۰۰۰ مترمربع عملیات عمرانی، بهطور کامل اجرا و امروز به بهرهبرداری رسید.
فاز دوم نیز شامل ۶۰۰۰ مترمربع است که تاکنون ۳۶۰۰ مترمربع آن آسفالت شده و مابقی در حال اجراست و بهزودی تکمیل میشود.
فرماندار سنندج در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها در مناطق روستایی گفت: آساوله دیگر یک روستا با تعریف سنتی نیست؛ امروز این منطقه در مقیاس یک شهرک توسعهیافته قرار دارد و نیازمند توجه ویژهتر است.
غریب سجادی با اشاره به افزایش چشمگیر اعتبارات دهیاریها در دولت چهاردهم افزود: تخصیص اعتبارات دهیاری در دولت چهاردهم نسبت به قبل قابل قیاس نیست و این حجم تخصیص نشاندهنده توجه دولت به مناطق کمبرخوردار و حاشیهنشین است.
فرماندار سنندج در ادامه، زیرساختهای آموزشی را یکی از اولویتهای دولت عنوان کرد و گفت: مدرسه و مراکز آموزشی در آساوله نیازمند تقویت هستند. در برنامه داریم از ظرفیت خیرین نیز برای تکمیل زیرساختها استفاده کنیم تا بهزودی شاهد رفع کمبودهای موجود باشیم.
