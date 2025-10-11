به گزارش خبرنگار مهر، عملیات آسفالت معابر روستای اکبرآباد در بخش حسینآباد شهرستان سنندج بهطور رسمی به اتمام رسید.
طبق گزارش بنیاد مسکن شهرستان سنندج، این طرح با هدف بهبود شرایط تردد و ارتقای زیرساختهای روستا در مساحتی بالغ بر ۴۵۰۰ مترمربع اجرا شده است.
در این راستا، عملیات زیرسازی و تعریض معابر توسط دهیاری روستای اکبرآباد و تحت نظارت بخشداری حسینآباد انجام گرفت.
این اقدام موجب تسهیل دسترسی ساکنان و بهبود کیفیت زندگی در این منطقه شده است.
بر اساس اعلام مسئولان، در صورت تکمیل آمادهسازی مسیرهای باقیمانده از سوی دهیاری، فاز دوم آسفالت معابر روستا نیز در برنامههای آتی قرار خواهد گرفت.
این پروژه، بخشی از طرحهای توسعه زیرساختی در روستاهای بخش حسینآباد است که با هدف تسریع در روند توسعه و رفاه روستاییان اجرا میشود.
