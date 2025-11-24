به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم معنوی و باشکوهی بعدازظهر دوشنبه در روستای خانم‌آباد شهرستان کامیاران برگزار شد.

این مراسم که با حضور گسترده مردم محلی و دوستداران اهل بیت (علیهم‌السلام) در مسجد روستای خانم‌آباد برگزار شد، فضایی سرشار از اندوه و شور معنوی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام سیف‌الله سبزی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قروه در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) در تاریخ اسلام، به بررسی ابعاد مختلف شخصیت آن حضرت پرداخت.

وی تأکید کرد: حضرت زهرا (س) نه تنها به عنوان مادر و همسر الگوی بی‌نظیری برای مسلمانان بود، بلکه در عرصه دفاع از ولایت و تبیین معارف دینی نیز نقش بی‌بدیلی ایفا کرد.

حجت‌الاسلام سبزی در ادامه سخنان خود، با اشاره به آموزه‌های حضرت زهرا (س) در خصوص تواضع، صداقت، و ایثار، بر ضرورت پیروی از سیره ایشان در زندگی روزمره تأکید کرد و گفت: امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی چون حضرت زهرا (س) نیاز دارد تا از آموزه‌های ایشان برای ساختن دنیایی بهتر و اخلاقی‌تر استفاده کنیم.

این مراسم با قرائت ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی ادامه یافت و فضای مسجد را پر از شور و هیجان کرد.

قرائت اشعار سوگوارانه و نوحه‌خوانی در وصف حضرت زهرا (س) لحظات پرشوری را برای حاضران رقم زد و حضور گسترده مردم در این مراسم، تجلی‌گر همبستگی عمیق و ایمان راسخ اهالی روستا به اهل بیت (علیهم‌السلام) و آموزه‌های اسلامی بود.