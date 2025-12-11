  1. استانها
جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در کامیاران برگزار شد

کامیاران– همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم جشنی با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد امام حسین (ع) کامیاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کامیاران، شامگاه پنجشنبه در سخنانی با اشاره به جایگاه برجسته حضرت زهرا (س) در ابعاد ایمان، معرفت و اخلاق اسلامی، شخصیت آن حضرت را الگویی کامل برای جامعه اسلامی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فخرالدین اسدی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شخصیت والای دخت پیامبر اکرم (ص) نمونه‌ای بی‌بدیل از ایمان، پاکی و تقوای الهی است و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به تأسی از سبک زندگی آن حضرت نیازمند است.

وی تأکید کرد: شناخت سیره حضرت زهرا (س) مقدمه‌ای برای ایجاد تحول اخلاقی و فرهنگی در خانواده و جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به نقش تربیتی حضرت زهرا (س) افزود: تربیت یاران بزرگ اسلام چون امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) نشان‌دهنده جایگاه ممتاز ایشان در عرصه مادرانگی و انتقال ارزش‌های الهی است.

امام جمعه کامیاران تصریح کرد: مادران امروز می‌توانند با الگوگیری از رفتار، گفتار و ساده‌زیستی حضرت زهرا (س) نقش مؤثرتری در تحکیم بنیان خانواده ایفا کنند.

اسدی همچنین با بیان اینکه بصیرت و ولایت‌پذیری از مهم‌ترین ویژگی‌های حضرت زهرا (س) بود، گفت: آن حضرت در دفاع از ولایت و حقیقت، پیشگام و استوار ظاهر شد و این پیام مهمی برای مسلمانان امروز دارد.

وی تأکید کرد: جامعه اسلامی باید با بازخوانی ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س) مسیر مشابهی را در حفظ ارزش‌ها و پاسداشت اصول دینی دنبال کند.

گفتنی است، در ادامه مراسم با اجرای مولودی‌خوانی توسط کربلایی محسن بختیاری همراه بود، همچنین بخش طنز توسط کربلایی علی فغفوری اجرا شد و در ادامه، سفره کریمانه اهل بیت (ع) برپا شد و در پایان مراسم، جوایزی نیز به شرکت‌کنندگان اهدا شد.

