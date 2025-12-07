به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی خانواده با محوریت تحکیم بنیانهای اخلاقی و اجتماعی عصر یکشنبه در میان کارآموزان مرکز فنی و حرفهای کامیاران با حضور حجتالاسلام سیفالله سبزی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان، برگزار شد و طی آن به اهمیت خانواده و نقش آن در تربیت نسل جوان پرداخته شد.
حجتالاسلام سیفالله سبزی در سخنان خود با اشاره به جایگاه خانواده در اسلام و آموزههای دینی، خانواده را نخستین پایگاه تربیتی جامعه دانست و بیان کرد: خانواده، مدرسه نخستین اخلاق و رفتار اجتماعی است که شخصیت فرد را شکل میدهد و اگر این پایگاه مستحکم باشد، نسل آینده با مسئولیتپذیری، همدلی و اخلاق مداری رشد خواهد کرد.
وی با تأکید بر نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی جامعه افزود: هنرمندان و افرادی که در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت دارند، علاوه بر ارتقای سطح کیفی آثار هنری، باید به تقویت بنیان خانواده و الگوسازی اخلاقی برای جامعه اهتمام ویژه داشته باشند، زیرا رفتار و منش آنان تأثیر مستقیم بر نسل جوان دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کامیاران در ادامه تصریح کرد: ارتباط سازنده بین اعضای خانواده، گفتوگوهای مستمر، احترام متقابل و پایبندی به ارزشهای دینی و اخلاقی، میتواند زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی شود و توجه به این اصول، نه تنها خانواده را استوار میکند، بلکه به تربیت نسلی مسئول و مؤثر در جامعه کمک خواهد کرد.
وی اضافه کرد: این دوره آموزشی بخشی از برنامههای مرکز فنی و حرفهای قروه با هدف ارتقای مهارتهای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی کارآموزان و ایجاد نسلی پایبند به ارزشهای دینی و خانوادگی برگزار شد.
