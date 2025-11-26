امامی یگانه: اردبیل کاتالیزور اقتصادی ایران در شمال است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه ظهر چهارشنبه در ملاقات با گروه اقتصادی جمهوری آذربایجان، با تأکید بر پیوندهای مردمی دو کشور و تمایل دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: بر پایه دستور دولت، استانداران متولی فرایند سرمایه‌گذاری هستند و پس از احراز صلاحیت سرمایه‌گذاران، امکانات و بسترهای مورد نیاز برای فعالیت آنان مهیا می‌گردد.

وی افزود: روابط با جمهوری آذربایجان خواسته اصلی مردم است و در این راستا، موضوع فعال‌سازی تردد مرزی و اولویت‌های اقتصادی و بازرگانی در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استان در دست بررسی است.

استاندار اردبیل در دیدار با هیأت بازرگانی هند و نمایندگان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در شبه‌قاره نیز با اشاره به اولویت داشتن گردشگری درمانی در استان، خاطرنشان کرد: مبادله گردشگر و گسترش شبکه پروازی از اردبیل توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمین برای احداث مجتمع‌های گردشگری درمانی، بیمارستان و هتل‌بیمارستان در استان اردبیل امکان‌پذیر است.

امامی یگانه در ملاقات با هیأت اقتصادی عراق با بیان اینکه ۳۰۴ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون آماده ارائه است، گفت: در زمینه فناوری اطلاعات، تولید کود فسفاته، و نیز صادرات محصولات کشاورزی گلخانه‌ای، غلات و تولیدات صنعتی، آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد.

وی در دیدار با هیأت اقتصادی چین نیز با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژی‌های پاک، بیان کرد: آمادگی کامل برای مشارکت و تأمین مالی احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر با پشتیبانی صندوق توسعه ملی موجود است.

استاندار اردبیل در ملاقات با هیأت بازرگانی روسیه، موقعیت مرزی استان و دسترسی آن به روسیه، اوراسیا و اروپا را فرصتی مهم برای تجارت و سرمایه‌گذاری خواند و افزود: بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از اهداف محوری این همایش است.

وی با اشاره به اختیارات ویژه استانداران مرزی در عرصه بازرگانی تصریح کرد: ۴ درصد از محصولات کشاورزی کشور در اردبیل تولید می‌شود و همچنین بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای کشور نیز در این استان ایجاد خواهد شد.

امامی‌یگانه، مقابله با خام‌فروشی و گسترش صنایع تبدیلی را از سیاست‌های کلیدی استان برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت‌های دامپروری و تولیدات باغی، بستری مناسب برای توسعه صنایع فراوری و صادرات محصولات لبنی ایجاد کرده است.

وی همچنین قابلیت‌های منطقه آزاد، گمرک بیله‌سوار و مشوق‌های مناطق آزاد را از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در استان معرفی کرد.

استاندار اردبیل در دیدار با هیأت بازرگانی ترکیه و نماینده استان وان در مجلس این کشور نیز عنوان کرد: این همایش فرصتی برای آغاز همکاری‌های تازه است و اردبیل از توانمندی‌های متعدد گردشگری، اقتصادی و صنعتی برخوردار است.

وی تأکید کرد: بستر مناسب و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران در استان فراهم است و فهرست توانایی‌های صادراتی استان در اختیار فعالان اقتصادی ترکیه قرار خواهد گرفت.

امامی‌یگانه در پایان یادآور شد: نشست‌های تخصصی بین اتاق‌های مشترک و بخش خصوصی به منظور افزایش مبادلات تجاری به طور مستمر برگزار می‌گردد.