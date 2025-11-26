  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۳

امامی یگانه: اردبیل کاتالیزور اقتصادی ایران در شمال است

اردبیل- استاندار اردبیل در دیدارهای فشرده با هیأت‌های اقتصادی ۷ کشور،از آمادگی کامل این استان برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم درمانی، کشاورزی خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی‌یگانه ظهر چهارشنبه در ملاقات با گروه اقتصادی جمهوری آذربایجان، با تأکید بر پیوندهای مردمی دو کشور و تمایل دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، اظهار کرد: بر پایه دستور دولت، استانداران متولی فرایند سرمایه‌گذاری هستند و پس از احراز صلاحیت سرمایه‌گذاران، امکانات و بسترهای مورد نیاز برای فعالیت آنان مهیا می‌گردد.

وی افزود: روابط با جمهوری آذربایجان خواسته اصلی مردم است و در این راستا، موضوع فعال‌سازی تردد مرزی و اولویت‌های اقتصادی و بازرگانی در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی استان در دست بررسی است.

استاندار اردبیل در دیدار با هیأت بازرگانی هند و نمایندگان کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در شبه‌قاره نیز با اشاره به اولویت داشتن گردشگری درمانی در استان، خاطرنشان کرد: مبادله گردشگر و گسترش شبکه پروازی از اردبیل توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و زمین برای احداث مجتمع‌های گردشگری درمانی، بیمارستان و هتل‌بیمارستان در استان اردبیل امکان‌پذیر است.

امامی یگانه در ملاقات با هیأت اقتصادی عراق با بیان اینکه ۳۰۴ طرح سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون آماده ارائه است، گفت: در زمینه فناوری اطلاعات، تولید کود فسفاته، و نیز صادرات محصولات کشاورزی گلخانه‌ای، غلات و تولیدات صنعتی، آمادگی کامل برای همکاری وجود دارد.

وی در دیدار با هیأت اقتصادی چین نیز با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژی‌های پاک، بیان کرد: آمادگی کامل برای مشارکت و تأمین مالی احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر با پشتیبانی صندوق توسعه ملی موجود است.

استاندار اردبیل در ملاقات با هیأت بازرگانی روسیه، موقعیت مرزی استان و دسترسی آن به روسیه، اوراسیا و اروپا را فرصتی مهم برای تجارت و سرمایه‌گذاری خواند و افزود: بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه از اهداف محوری این همایش است.

وی با اشاره به اختیارات ویژه استانداران مرزی در عرصه بازرگانی تصریح کرد: ۴ درصد از محصولات کشاورزی کشور در اردبیل تولید می‌شود و همچنین بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای کشور نیز در این استان ایجاد خواهد شد.

امامی‌یگانه، مقابله با خام‌فروشی و گسترش صنایع تبدیلی را از سیاست‌های کلیدی استان برشمرد و اضافه کرد: ظرفیت‌های دامپروری و تولیدات باغی، بستری مناسب برای توسعه صنایع فراوری و صادرات محصولات لبنی ایجاد کرده است.

وی همچنین قابلیت‌های منطقه آزاد، گمرک بیله‌سوار و مشوق‌های مناطق آزاد را از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در استان معرفی کرد.

استاندار اردبیل در دیدار با هیأت بازرگانی ترکیه و نماینده استان وان در مجلس این کشور نیز عنوان کرد: این همایش فرصتی برای آغاز همکاری‌های تازه است و اردبیل از توانمندی‌های متعدد گردشگری، اقتصادی و صنعتی برخوردار است.

وی تأکید کرد: بستر مناسب و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران در استان فراهم است و فهرست توانایی‌های صادراتی استان در اختیار فعالان اقتصادی ترکیه قرار خواهد گرفت.

امامی‌یگانه در پایان یادآور شد: نشست‌های تخصصی بین اتاق‌های مشترک و بخش خصوصی به منظور افزایش مبادلات تجاری به طور مستمر برگزار می‌گردد.

