به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد صبح پنج شنبه در نشست با وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه رویکرد استان بر حفظ و تکمیل زیرساخت‌های موجود است، اظهار کرد: استان اردبیل در شرایط فعلی نیازمند ساخت‌وسازهای جدید نیست و اولویت اصلی، تکمیل امکانات فعلی است. تنها پروژه ضروری، احداث یک زمین چمن استاندارد در شهرستان سرعین برای میزبانی تمرینات تیم‌هاست.

وی با اشاره به نقش تاریخی اردبیل در پرورش استعدادهای ورزشی کشور افزود: استان اردبیل چهره‌های برجسته‌ای را به ورزش کشور معرفی کرده، اما به‌دلیل کمبود حمایت مالی و نبود اسپانسر قدرتمند، هم‌اکنون فاقد تیم ریشه‌دار در سطح حرفه‌ای است.

نیکزاد با مقایسه ظرفیت استان با سایر نقاط کشور تصریح کرد: در شرایطی که بخش خصوصی در برخی استان‌ها سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام می‌دهد، در اردبیل حتی امکان تأمین هزینه‌های اردوهای ورزشی به‌طور کامل فراهم نیست.

نایب‌رئیس مجلس با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی استاندارد گفت: بازدیدهای اخیر نشان می‌دهد بسیاری از مجموعه‌های ورزشی استان در وضعیت نامطلوب قرار دارند و این شرایط مانع جدی برای رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی است.

وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد مالی منسجم برای خروج از وضعیت فعلی اعلام کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، ضروری است از ظرفیت‌هایی مانند اعتبارات توازن، سهم نمایندگان، ماده ۵۶ و مولدسازی استفاده شود. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود بسته حمایتی ۸۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار استان تعریف و اجرایی شود.

نیکزاد همچنین خواستار تدوین سازوکارهای قانونی مشخص برای حمایت از قهرمانان ملی شد و افزود: قهرمانان باید پس از دوران قهرمانی از سه حوزه کلیدی مسکن، اشتغال و حمایت قانونی برخوردار شوند.

وی در پایان با قدردانی از حضور وزیر ورزش و جوانان در اردبیل اظهار امیدواری کرد: «نتایج این سفر به تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام و آغاز روند بهبود وضعیت ورزش استان منجر شود