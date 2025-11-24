امام جمعه دیر: دشمن با هجمه به حجاب کانون خانواده را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی ظهر دوشنبه در اجتماع بزرگ فاطمیون که در موکب بیت النور حضرت زهرا س دیر برگزار شد با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به محضر امام زمان (عج)، رهبر انقلاب و عموم شیعیان، گفت: فلسفه برگزاری مراسم فاطمیه، دفاع از حقیقت تاریخ و جلوگیری از تحریف حقایق روشن اسلام است مراجع عظام تقلید از دهه‌ها پیش تأکید کرده‌اند که روز سوم جمادی‌الثانی باید همچون عاشورای دوم گرامی داشته شود.

وی با اشاره به فرمایش صریح رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۸ اظهار داشت: مقام معظم رهبری از ملت ایران خواستند که در روز شهادت حضرت زهرا (س) کسب‌وکارها را تعطیل کنند تا حرمتی شایسته نسبت به این بانوی بزرگ الهی ادا شود.

فلسفه فاطمیه؛ مقابله با تحریف و حفظ ولایت

امام جمعه دیر با بیان بخش‌هایی از خطبه فدکیه و ظلم‌هایی که پس از رحلت پیامبر بر اهل‌بیت (ع) روا شد، افزود: حضرت زهرا (س) شهیده است؛ این حقیقت را امام صادق (ع) فرموده‌اند و حتی علمای اهل‌سنت نیز در منابع معتبر خود نقل کرده‌اند که سیده نساءالعالمین بر اثر جراحات ناشی از حمله به خانه امیرالمؤمنین (ع) به شهادت رسید.

وی با بیان نمونه‌هایی از نقل‌های تاریخی درباره زینب بنت رسول‌الله که اهل‌سنت نیز او را شهیده دانسته‌اند، گفت: اگر پیامبر امروز زنده بود و ظلمی که بر فاطمه رفت را می‌دید، چه می‌گفت؟

دشمن کانون خانواده را هدف گرفته است

محوری‌ترین بخش سخنان امام جمعه دیر، مطالب مهم ایشان درباره حجاب، بی‌حجابی و امر به معروف بود. او با اشاره به سیره حضرت زهرا (س) گفت: وقتی بی‌بی برای خطبه فدکیه بیرون آمدند، روسری کامل بر سر داشتند؛ روسری‌ای که گردن، گوش و سینه را می‌پوشاند و چادری که به زمین کشیده می‌شد. امروز اما کار به برهنگی و عریانی در جامعه کشیده است.

وی با انتقاد صریح از عادی‌سازی بی‌حجابی اظهار داشت: چرا در کشوری که دم از امیرالمؤمنین و امام زمان می‌زنیم، باید این وضعیت اسفبار حجاب به‌وجود بیاید؟ دشمن دقیقاً روی مسئله زن و حجاب تمرکز کرده است تا کانون خانواده ایرانی را فرو بپاشاند.

امام جمعه دیر افزود: دختران و زنان باید بدانند پشت این تبلیغات علیه حجاب چه دست‌هایی به‌کار افتاده است؛ رضاخان نتوانست با زور چادر از سر زنان ایرانی بردارد؛ برخی‌ها امروز همان حرف رضاخان را با ادبیاتی نرم تکرار می‌کنند. کسانی که ترویج بی‌حجابی می‌کنند، مورد خشم فاطمه هستند.

حجت‌الاسلام حسینی تأکید کرد: فاطمه زهرا (س) از کسانی که زمینه‌ساز بی‌حجابی، بدحجابی و کشف حجاب‌اند، خشمگین است و کسی که مورد خشم فاطمه باشد، گرفتار خشم پیامبر و خشم خدا خواهد شد.

دعوت به قیام عمومی برای امر به معروف

امام جمعه دیر با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در تقویت اقدامات قانونی در حوزه عفاف و حجاب گفت: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است اما هیچکس حق ندارد با ایجاد درگیری یا رفتار نسنجیده بهانه به‌دست دشمن بدهد. با زبان خوش، با بیان نرم، با خیرخواهی، خواهرانه و برادرانه باید بگوییم: خواهرم گناه نکن.

وی افزود: اگر همه ما آمران به معروف بشویم، جامعه اصلاح خواهد شد.

دعوت به وفاداری عملی به حضرت زهرا (س)

در پایان، حجت‌الاسلام حسینی از مردم خواست به نام حضرت زهرا (س) با خود و خانواده‌تان پیمان ببندید که از امروز امر به معروف را جدی بگیرید و سبک زندگی فاطمی را در خانه‌ها زنده کنید.

وی همچنین از مردم برای حضور گسترده در تشییع شهید گمنام ساعت ۱۴ بعدازظهر دعوت کرد.