فرزندی پور: واژگونی خودرو سواری ال ۹۰ در کاشان ۳ مصدوم داشت

کاشان - رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: واژگونی خودرو سواری ال ۹۰ در کاشان ۳ مصدوم در پی داشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر دوشنبه و دقایقی قبل از غروب آفتاب واژگونی خودرو سواری ال ۹۰ در اتوبان کاشان اصفهان و در فاصله پنج کیلومتری سایت هسته‌ای، به مرکز ارتباطات اورژانس کاشان گزارش شد.

وی ابراز کرد: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سان آرا اورژانس کاشان و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سراسیاب از ۱۱۵ نطنز، به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس کاشان تصریح کرد: سه مصدوم حادثه که یک خانواده سه نفره، متشکل از خانم و آقا و یک فرزند بودند و حال مادر مصدوم نامساعد گزارش شده است، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط همکاران فوریت‌های پزشکی، به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: علت حادثه در حال بررسی می‌باشد.

