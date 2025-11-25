  1. سلامت
بایدها و نبایدهای تغذیه در روزهای آلودگی هوا

یک متخصص تغذیه و رژیم‌ درمانی، درباره بایدها و نبایدهای تغذیه‌ای در روزهایی که شاهد تشدید آلودگی هوا هستیم، نکاتی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غزاله اسلامیان، با اشاره به اینکه مایعات به میزان قابل توجهی اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت را کاهش می‌دهند، گفت: حداقل ۸ لیوان آب در روز خورده و از آب میوه‌های طبیعی به جای آب‌میوه صنعتی استفاده کنید.

وی افزود: استفاده از نوشیدنی‌ها و غذاهای حاوی کافئین را به حداقل برسانید، تا جایی که ممکن است از قهوه، نسکافه، چای پررنگ، نوشابه‌های گازدار و شکلات تلخ استفاده نکنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به اینکه میوه‌ها و سبزیجات زرد و نارنجی سرشار از ویتامین A هستند، گفت: کدو حلوایی، هویج، فلفل دلمه‌های رنگی، خرمالو و نارنگی اثرات مخرب آلودگی هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و در مقابل از دریافت مواد غذایی شیرین صنعتی مثل انواع کیک، شیرینی، کلوچه، شکلات، آبنبات و دسرهای حاوی قند و شکر پرهیز کنید.

وی با بیان اینکه استفاده از شیر در روزهای آلوده توصیه می‌شود خاطرنشان کرد: مصرف شیر و لبنیات را بیش از نیاز روزانه، دو واحد در روز مصرف نکنید.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی، با بیان اینکه استفاده از میوه‌ها و سبزیجات سطح دریافت ویتامین C را افزایش می‌دهد، ادامه داد: لیموترش تازه، مرکبات (لیمو شیرین، پرتغال و نارنگی)، کیوی و افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند روزانه یک عدد مکمل یا قرص جوشان ویتامین C مصرف کنند.

منع مصرف غذاهای پرچرب در تمامی شرایط خصوصاً در روزهایی که هوا آلوده است یکی دیگر از توصیه‌های اسلامیان است.

وی افزود: غذاهای چرب مثل انواع فست‌فودها، کره، خامه و سرشیر و روغن‌های جامد منع مصرف دارند.

اسلامیان با تاکید بر اینکه دریافت منابع غذایی حاوی ویتامین E در روزهایی که هوا آلوده است کمک قابل توجهی به بازسازی بدن می‌کند ادامه داد: غذاهای کنسروی و حاوی نگهدارنده را در روزهایی که هوا آلوده است مصرف نکنید.

وی اضافه کرد: منابع غذایی حاوی امگا ۳ را افزایش دهید، انواع ماهی‌ها، گردو، روغن کانولا (کلزا)، سبزی‌های برگ سبز تیره مثل اسفناج و سبزی خوردن را در برنامه غذایی خود بگنجانید.

اسلامیان با بیان اینکه باید مصرف گوشت قرمز را حداکثر به یک تا دو بار در هفته محدود کرد ادامه داد: اگر به کم‌خونی مبتلا هستید و پزشک برایتان داروهایی مکمل تجویز کرده، داروهای خود را به‌موقع مصرف کنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه در خاتمه هشدار دارد: در روزهایی که هوا آلوده است در فضای باز به هیچ عنوان ورزش و پیاده روی نکنید.

